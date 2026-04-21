To Netflix μας δίνει την πρώτη επίσημη ματιά από την τρίτη σεζόν του Wednesday.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα από την τρίτη σεζόν του Wednesday. H αγαπημένη μας ηρωίδα ταξιδεύει στο Παρίσι και ποζάρει με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, κρατώντας ένα κομμάτι χαρτί και έχοντας τη χαρακτηριστική, αποφασιστική έκφραση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Στο πλευρό της και ο πιστός της φίλος και βοηθός, «The Thing».

Τη φωτογραφία της Wednesday συνοδεύει η λεζάντα «Από το Παρίσι, με τρόμο».

Ένα ακόμα στοιχείο που παρατηρούμε στη συγκεκριμένη εικόνα, είναι ότι η νεαρή ηρωίδα στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα. Θυμίζουμε ότι στη δεύτερη σεζόν, μετά την ήττα του Isaac και την απελευθέρωση του Tyler, η Wednesday βολεύτηκε στο κάθισμα της μοτοσικλέτας θείου Fester και ξεκίνησε το ταξίδι για να βρει την καλύτερή της φίλη, Enid. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, η αναζήτησή τους τους οδηγούσε στον Καναδά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της σειράς στην Πόλη του Φωτός, ήταν αρκετά σύντομα. Συγκεκριμένα, τα γυρίσματα στην γαλλική πρωτεύουσα ξεκίνησαν στις 18 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν χθες, 20 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου ξεκίνησαν επίσημα στην Ιρλανδία τον περασμένο Φεβρουάριο. Δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία για το πότε θα ξεκινήσει η παριζιάνικη περιπέτεια της Wednesday, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν τη σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία πρεμιέρας της τρίτης σεζόν η οποία αναμένεται στο δεύτερο μισό του 2027.

Μεταξύ των νέων προσώπων που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί είναι επίσης η Εύα Γκριν η οποία θα υποδυθεί τη θεία της Morticia, Ophelia Frump, και η Γουινόνα Ράιντερ σε άγνωστο -μέχρι στιγμής- ρόλο. Στο καστ προστίθενται ακόμα οι: Λένα Χέιντι, η γνωστή μας Cersei Lannister του «Game of Thrones», καθώς και οι Άντριου Μακάρθι και Τζέιμς Λανς (Ted Lasso).