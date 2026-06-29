Το πρώην «Bond girl» και νυν «θεία Οφηλία», Εύα Γκριν, είχε ένα ατύχημα στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Wednesday.

Η Εύα Γκριν δεν φαίνεται να ξεκινάει με το δεξί στο Wendesday του Netflix.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Entertainment Weekly, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν του Wendesday. Aν και δεν έχουν αποκαλυφθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του ατυχήματος ή του τραυματισμού που υπέστη, η Γκριν «αναρρώνει καλά».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», το περιστατικό συνέβη νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ γυριζόταν η τρίτη σεζόν της κοντά στο Δουβλίνο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η παραγωγή να διακοπεί για λίγο και το πρόγραμμα γυρισμάτων να ανασχεδιαστεί.

«Ήταν πραγματικά άσχημο», δήλωσε πηγή της παραγωγής στη Sun λέγοντας ότι «Η Εύα τραυματίστηκε και ήταν προφανές ότι πονούσε, οπότε οι παραγωγοί δεν πήραν κανένα ρίσκο. Κλήθηκαν γιατροί και η Εύα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε θεραπεία και τώρα αναρρώνει καλά».

Η Εύα Γκριν προστέθηκε πρόσφατα στο καστ της σειράς του Netflix στον ρόλο της Ophelia Frump, αδελφής της Morticia Addams (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς) και θείας της Wednesday, που υποδύεται η Τζένα Ορτέγκα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από τον τραυματισμό της, η Γκριν είχε εκφράσει ξεκάθαρα τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη σειρά: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα μπω σε αυτό τον τραγικά διεστραμμένο κόσμο της Wednesday ως θεία Οφηλία», προσθέτοντας ότι ανυπομονούσε να προσθέσει τη δική της πινελιά τρέλας στην οικογένεια Άνταμς.

{https://youtube.com/shorts/eDUPwfP5TNk?si=dS3V6S70Vu0SotmI}

Οι δημιουργοί της σειράς, Αλ Καφ και Μάιλς Μίλαρ ανέφεραν για την επιλογή της: «Η Εύα Γκριν πάντα έφερνε στην οθόνη μια συναρπαστική, μοναδική παρουσία – κομψή, μαγευτική και υπέροχα απρόβλεπτη. Αυτές οι ιδιότητες την καθιστούν την ιδανική επιλογή για τον ρόλο της θείας Οφηλίας. Ανυπομονούμε να δούμε πώς θα μεταμορφώσει τον ρόλο και θα διευρύνει τον κόσμο της Wednesday».

{https://youtu.be/xuyoqS31Yug?si=BzUVopdOW166wOFP}

Η επερχόμενη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix θα σηματοδοτήσει την πιο πρόσφατη συνεργασία της Γκριν με τον σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον, μετά τις ταινίες «Dark Shadows», «Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children» και «Dumbo». Η Γαλλίδα ηθοποιός είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της ως «Bond girl», στο πλευρό του 007 του Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία «Casino Royale».