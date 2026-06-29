Το δικαστήριο αθώωσε τρεις κατηγορούμενους, δύο από την εταιρεία «Αττική Οδός» και έναν της «Αττικές διαδρομές», εταιρεία στην οποία η Αττική Οδός ΑΕ έχει αναθέσει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το χάος στην Αττική οδό με τον εγκλωβισμό για ώρες χιλιάδων οδηγών, κατά τη διάρκεια της σφοδρής χιονόπτωσης του 2022. Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος ενώ άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ένας από την εταιρεία Αττικές Διαδρομές και από την Αττική Οδό αθωώθηκαν.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους τρεις καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και απέρριψε το αίτημά τους να τους δοθεί και αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Και αυτό γιατί, όπως τόνισε ο εισαγγελέας, η εταιρεία υποχρεώθηκε από το Υπουργείο να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια και δεν το έκανε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας.

Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε Τροχαίας αρμόδιο για την Αττική οδό.

Ευθύνες γιατί δεν αντέδρασαν άμεσα

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του ήταν καταδικαστικός για τέσσερα στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές», που, κατά την κρίση του, δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν το χάος που δημιουργήθηκε στην Αττική οδό λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που έπληξε το 2022 την Αττική. Όπως τόνισε, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την ένταση των καιρικών φαινομένων, δεν υπήρξε έγκαιρη αντίδραση εκ μέρους τους για τον περιορισμό της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση και να προκληθεί πολύωρος εγκλωβισμός χιλιάδων πολιτών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η εταιρεία που είχε την ευθύνη της λειτουργικής διαχείρισης του δρόμου όφειλε να κινηθεί άμεσα και να ζητήσει από την Τροχαία τη διακοπή εισόδου των οχημάτων στην Αττική Οδό. Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι μια τέτοια απόφαση, εάν είχε ληφθεί εγκαίρως, θα μπορούσε να αποτρέψει την πλήρη παράλυση του οδικού άξονα. «Η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”, οι οποίες είχαν και την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Για το προπαρασκευαστικό στάδιο, είχε κατατεθεί και εγκριθεί το σχετικό σχέδιο, είχε υλοποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια άσκηση. Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία, για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και του διευθυντή του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού, αφού όπως υπογράμμισε ,από την προηγούμενη ημέρα θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί η απαγόρευση εισόδου βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.