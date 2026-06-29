Ο Γουίλεμ Νταφόε ρίχνει τις στροφές του στο τραγούδι «Αρχιπέλαγος».

O Γουίλεμ Νταφόε ρίχνει τις στροφές του στην ταινία «Πάρτι Γενεθλίων» (The Birthday Party), όπου πρωταγωνιστεί ως πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν.



Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός χορεύει ζεϊμπέκικο με το τραγούδι «Αρχιπέλαγος» που τραγουδάει ο Γιώργος Μαργαρίτης με τη συμμετοχή της ποιήτριας Αλεξάνδρας Επίθετη.



Το «Αρχιπέλαγος ΙΙ» είναι το τέταρτο single από το επίσημο soundtrack της ταινίας, σε μουσική Prins Obi και στίχους Αλεξάνδρας Επίθετη και ο Γιώργου Καρναβά.

Το «Αρχιπέλαγος ΙΙ» αποτελεί μια μεταγενέστερη εκδοχή του μουσικού θέματος που ακούγεται ορχηστρικά μέσα στην ταινία, καθώς στίχοι και ερμηνείες δημιουργήθηκαν μετά το μοντάζ της ταινίας, δίνοντας έτσι στο μουσικό έργο μια νέα διάσταση.

Στο επίσημο soundtrack θα περιλαμβάνονται και οι δύο εκδοχές του τραγουδιού, η ορχηστρική και η ερμηνευμένη.

Ο συνθέτης του τραγουδιού αναφέρει: «Το πρώτο λαϊκό τραγούδι που συνθέτω (το λατινικό ΙΙ είναι για να το διαφοροποιεί από την ορχηστρική εκδοχή του που ακούγεται στην ταινία The Birthday Party) αποτελεί, κατα τη γνώμη μου, ένα τολμηρό εγχείρημα, καθώς πρόκειται για το πεδίο συνάντησης τριών καλλιτεχνών με διαφορετικό background. H δημιουργία του αποτέλεσε μια άκρως ενδιαφέρουσα και απαιτητική διαδικασία που με έφερε σε επαφή με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για τη μουσική… και αυτό από μόνο του αρκεί για να την αναγάγει σε μια υπέροχη εμπειρία. Ευχαριστώ την Αγγέλα Κόλλια, τον Γιώργο Καρναβά (είχαν την ιδέα για αυτό το project), τον θρυλικό Γιώργο Μαργαρίτη και την φανταστική Αλεξάνδρα Επίθετη, για την πολύ όμορφη συνεργασία».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, παρουσιάζεται και το επίσημο video clip, που υπογράφει ο Λάμπης Χαραλαμπίδης, μοντέρ και της ταινίας, στο οποίο βλέπουμε τον Νταφόε να χορεύει ζεϊμπέκικο.

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To «Αρχιπέλαγος ΙΙ» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες.

{https://youtu.be/9tmxTWRnYkw?si=BK4EPHdF_qnXiMIu}

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Έλληνας Μεγιστάνας. Μια ξέφρενη νύχτα. Αμέτρητα μυστικά. Ο Γουίλεμ Νταφόε πρωταγωνιστεί στη διεθνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγκέλ – Ανχελ Χιμένεθ και βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του - χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση.

Bασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Πάνου Καρνέζη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου 2026.

{https://youtu.be/PfG0yYiQQMg?si=To2F-DAJmjtBf-8E}