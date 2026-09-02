Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «The One About Matthew Perry», η αδελφή του σταρ των Friends, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της.

Το Netflix ανακοίνωσε ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι, ξετυλίγοντας τις σημαντικότερες στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του αστέρα των «Friends»,

Στο ντοκιμαντέρ των τριών επεισοδίων, θα ακούσουμε για πρώτη φορά την αδελφή του Πέρι, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μεταξύ άλλων, θα μοιραστεί αδημοσίευτες φωτογραφίες και βίντεο από το αρχείο της οικογένειας Πέρι.



Σύμφωνα με τη σύνοψη του Netflix, η σειρά «παρακολουθεί το ταξίδι του από ανερχόμενο κωμικό αστέρα στον άνθρωπο που ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπά ως τον αγαπημένο του Friend», ενώ ταυτόχρονα εξερευνά «νέες λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες».



Mέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο από τα μέλη του καστ της επιτυχημένης σειράς «Φιλαράκια» θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ, αν και το Netflix σημειώνει ότι το πρότζεκτ περιλαμβάνει μερικούς από τους «κολλητούς φίλους» και «δημιουργικούς συνεργάτες» του Πέρι.

Η αδερφή του Μάθιου Πέρι σπάει τη σιωπή της

«Χρειάστηκε χρόνος για να νιώσω έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις και το πώς ήταν να αγαπώ τον Μάθιου μέσα από όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του — να τον βλέπω ως ολόκληρο άτομο, όχι μόνο ως Τσάντλερ, και όχι μόνο ως κάποιον που πάλεψε με τον εθισμό», δήλωσε η Πέρι Μπόουικ σε ανακοίνωση. «Ως αδελφή του, διαμόρφωσε το ποια είμαι σήμερα, το άτομο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Ο Μάθιου είχε μια όμορφη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα, και ακόμα και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις ότι σε αγαπούν. Ελπίζω αυτή η σειρά να δώσει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, μια βαθύτερη εκτίμηση για το ποιος ήταν πραγματικά και την κληρονομιά που αφήνει πίσω του».

Από το 1994 έως το 2004, σε 236 επεισόδια, ο Μάθιου Πέρι έκανε τον κόσμο να γελάει ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά-φαινόμενο «Friends» (Φιλαράκια). Ως η ευφυής, αυτοσαρκαστική ψυχή της σειράς, ο Πέρι μετέτρεψε τις καθημερινές ανησυχίες σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ατάκες της τηλεόρασης — και έγινε, για εκατομμύρια θαυμαστές, ο αγαπημένος τους φίλος.

Αλλά ο πραγματικός Πέρι ήταν εξίσου ειλικρινής για τον πόνο πίσω από το γέλιο, ο οποίος προερχόταν από τη μάχη με την μακροχρόνια εξάρτηση που αντιμετώπιζε. Όταν πέθανε από υπερβολική δόση κεταμίνης, τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών, ο κόσμος θρήνησε όχι μόνο έναν κωμικό σταρ αλλά και έναν υποστηρικτή του οποίου η ειλικρίνεια για τον εθισμό του είχε γίνει μια κληρονομιά από μόνη της.

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Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει η Μαίρη Ρόμπερτσον και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.