Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ανήμερα της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2026-2027 για τους εκπαιδευτικούς που έδωσαν το παρών στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την α φάση των προσλήψεων της κάλυψης των κενών στα σχολεία.

Το περίφημο «κόκκινο κουμπί» έχει απενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα και εδώ και λίγη ώρα τρέχει η διαδικασία που προβλέπεται ηλεκτρονικά ώστε να οριστικοποιηθούν τα ονόματα των 30000 αναπληρωτών που θα επιλεγούν για την πλήρωση των σχεδόν 50.000 κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη φέτος η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών γίνεται νωρίτερα από ποτέ ούτως ώστε το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου να χτυπήσει με τα λιγότερα δυνατά κενά. ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη φάση προσλήψεων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, έως το τέλος Σεπτεμβρίου υπολογίζεται η πρόσληψη περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτών, ενώ ο συνολικός αριθμός τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στις 45.000.

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Τι ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της α φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η αγωνία των χιλιάδων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία έχει χτυπήσει «κόκκινο» καθώς αδημονούν να μάθουν αν περιλαμβάνονται στους πίνακες.Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, τα ονόματα περίπου 30.000 αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι μετά τις 15:00. Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και προσωπικό ΕΕΠ και ΕΒΠ. Οι πίνακες θα αναρτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους και να ενημερωθούν για την περιοχή στην οποία προσλαμβάνονται. Παράλληλα οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν και μέσω της πλατφόρμοας του ΟΠΣΥΔ όσο και με προσωπικό SMS για την περιοχή πρόσληψής τους.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης και να αναρτηθούν στη «Διαύγεια». Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν προτιμήσεις σχολικών μονάδων. Οι τοποθετήσεις στα σχολεία αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ανάληψη υπηρεσίας. Έτσι, οι νέοι αναπληρωτές θα πρέπει μέσα σε λίγες ημέρες να γνωρίζουν τόσο την περιοχή πρόσληψής τους όσο και τη σχολική μονάδα στην οποία θα παρουσιαστούν.

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Η Α’ φάση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών των σχολείων, χωρίς όμως να αναμένεται να εξαλείψει το σύνολο των κενών. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις με τους υπολογισμούς να δείχνουν ότι τουλάχιστον 20.000 δεν θα καλυφθούν εξαρχής. Η δεύτερη φάση στα τέλη που θα προβλέψει 6.000 νέες προσλήψεις αναπληρωτών ουσιαστικά θα αφήσει 14 κενά που αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο, πάντως, είναι η σημερινή ανακοίνωση. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί περιμένουν πλέον να μάθουν αν το όνομά τους βρίσκεται στους πίνακες της Α’ φάσης και, κυρίως, σε ποια περιοχή θα κληθούν να υπηρετήσουν.