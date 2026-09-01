Τα ποσά αυτά των απευθείας αναθέσεων αφορούν, μάλιστα, μόνο την εξαετία από το 2020 και μετά στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Ζήτημα ελέγχου και διαφάνειας στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας αναδεικνύει ο δημοτικός σύμβουλος Παντελής Καμάς, καθώς –όπως καταγγέλλει– τα τελευταία 6 χρόνια έχουν δοθεί από τον Δήμο 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Δικηγόρος και επικεφαλής της παράταξης «Καθαρή Επιλογή – Αλλάζουμε με Συνέπεια» και πρώην υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, ο Παντελής Καμάς αναφέρει ότι για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 25/8/2026, τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δείχνουν τα εξής ποσά ανά έτος:

2020: 1.461.470,53 €

2021: 2.361.505,50 €

2022: 4.174.985,55 €

2023: 2.767.498,42 €

2024: 2.946.006,04 €

2025: 2.266.472,48 €

2026 (έως 25/8): 1.342.690,70 €

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 17.320.629,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατανεμημένο σε 2.084 εγγραφές – και αυτό αφορά μόνο την εξαετία από το 2020 και μετά.

Τα ποσά αυτά των απευθείας αναθέσεων αφορούν, μάλιστα, μόνο την εξαετία από το 2020 και μετά.

Ο κ. Καμάς κατέθεσε ήδη αίτημα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με κοινοποίηση στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τμήμα Προμηθειών, με το οποίο ζητείται πλήρης συγκεντρωτικός πίνακας για τις απευθείας αναθέσεις της περιόδου 30/09/2014 έως 31/12/2019.

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Ο δημοτικός σύμβουλος ζητά να δοθεί πλήρης εικόνα και για τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να καταστεί γνωστό στους πολίτες το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων του Δήμου από το 2014 μέχρι σήμερα.

Όπως τονίζει ο Παντελής Καμάς, δεν προεξοφλούνται συμπεράσματα, αλλά ζητούνται στοιχεία, διαφάνεια και λογοδοσία, με το σκεπτικό ότι η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά υποχρέωση.