Και έρχεται γρηγορότερα του αναμενόμενου...

Είναι κοινό μυστικό πλέον, πως έχει χαθεί το μέτρημα με τις ανοιχτές υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που φθάνουν πάντως στη στήλη, κάποιες υποθέσεις φαίνεται πως μέσα στο καλοκαίρι ωρίμασαν αρκετά. Μάλλον, περισσότερο από όσο θα περίμεναν κάποιοι.

Κάπως έτσι, πληροφοριοδότες μας κάνουν λόγο για πόρισμα «φωτιά» που εστάλη σε Ανεξάρτητη Αρχή για τα περαιτέρω και αφορά μείζονα υπόθεση διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.

Η εξέλιξη, μάλιστα, είναι ήδη σε γνώση της κυβέρνησης, με την πολυπαραγοντική διαχείρισή της να μοιάζει αρκετά δύσκολη εξίσωση, ειδικά στην προεκλογική περίοδο στην οποία άτυπα έχει εισέλθει η πολιτική ζωή...

Ν.Α.