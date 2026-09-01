Οι IDF βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για οποιαδήποτε τουρκική κίνηση, είτε από τη θάλασσα, είτε από την ξηρά, είτε από τον αέρα. Η επιτήρηση αφορά περιοχές και κοντά στην Ελλάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ λαμβάνει μέτρα με στόχο να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα στη θάλασσα, καθώς το αντίστοιχο Ναυτικό της Τουρκίας κινείται προς νέες περιοχές ισραηλινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία: αν θεωρεί ότι μπορεί να κινεί ελεύθερα τις ναυτικές της δυνάμεις, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Post, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για οποιαδήποτε τουρκική κίνηση, είτε από τη θάλασσα, είτε από την ξηρά, είτε από τον αέρα. Η επιτήρηση αφορά περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά, στο χειρότερο σενάριο, ακόμη και τη Συρία ή τη Γάζα.

Οι IDF αναγνωρίζουν ότι το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό είναι ισχυρό και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Τουρκία εντοπίζεται στη Συρία, δεδομένης της ισραηλινής επίθεσης σε συριακή αεροπορική βάση, με στόχο να αποτραπεί η εγκατάσταση από την Τουρκία νέου ραντάρ ή άλλων υποδομών που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει επίσης εκφράσει σθεναρή αντίθεση στη συμμετοχή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), μια ειρηνευτική δύναμη για τη Λωρίδα της Γάζας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Post, οι IDF εκτιμούν ότι η Τουρκία είναι βαθιά προσηλωμένη στο συριακό καθεστώς, μια δέσμευση που εδράζεται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Αντίθετα, η τουρκική εμπλοκή στη Γάζα είναι περισσότερο γενικής φύσης και συνδέεται με την επιδίωξη περιφερειακής επιρροής και όχι με θρησκευτικούς λόγους.

Στις 26 Ιουλίου, η Post μετέδωσε ότι, παρά την επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου σε ορισμένους τομείς, ανώτατες ισραηλινές αμυντικές πηγές διακρίνουν περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Καΐρου, με στόχο την εξισορρόπηση των ναυτικών επιδιώξεων της Άγκυρας.

Αίγυπτος και Ισραήλ ενδέχεται να αντιληφθούν τα οφέλη από τον συντονισμό τους απέναντι στην Τουρκία

Καθώς Ισραήλ και Αίγυπτος παρακολουθούσαν το Ιράν να ενισχύει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι έχουν ένα κοινό συμφέρον: να αποτρέψουν την ανάδειξη της Τουρκίας σε ανερχόμενη δύναμη που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή.

Μέχρι σήμερα, οι ναυτικές δυνάμεις του Ισραήλ και της Αιγύπτου έχουν συνεργαστεί σε διεθνείς ασκήσεις, χωρίς ωστόσο καμία από τις δύο χώρες να έχει αντιμετωπίσει σοβαρή πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή, όμως, είναι μόνο μία από τις εκδοχές. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακόμη.

Η προσέγγιση Αιγύπτου - Τουρκίας

Ο Αιγύπτιος υπουργός Άμυνας, Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, ταξίδεψε στην Άγκυρα στις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με ορισμένους πιο απαισιόδοξους παρατηρητές, η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια βαθιά δομική αλλαγή στη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Η απαισιόδοξη εκδοχή θεωρεί την εξέλιξη αυτή ένδειξη ότι Αίγυπτος και Τουρκία έρχονται πιο κοντά, ενδεχομένως σε βάρος του Ισραήλ.

Αυτό συνδέεται με την τρίτη εκδοχή: ότι μέχρι πρόσφατα η Τουρκία και η Αίγυπτος δεν ήθελαν καμία σχέση μεταξύ τους. Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του Αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αποτελούσαν σταθερό στοιχείο του περιφερειακού σκηνικού. Οι δύο πλευρές φαινόταν να μην έχουν κανένα περιθώριο συμφιλίωσης.

Ο Σίσι κατηγορούσε τον Ερντογάν για τη στήριξή του προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο την περίοδο 2012-2013, ενώ ο Ερντογάν κατηγορούσε τον Σίσι ότι ανέτρεψε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα από την εξουσία.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες Τουρκία και Αίγυπτος έχουν αρχίσει να αποκομίζουν αμοιβαία οφέλη από την προσέγγισή τους. Ο Σίσι εξασφαλίζει πρόσβαση σε προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία από την Τουρκία χωρίς δυτικές παρεμβάσεις, ενώ ο Ερντογάν έχει αποκτήσει έναν εταίρο που μπορεί να προσδώσει νομιμοποίηση στις θαλάσσιες επιδιώξεις της Τουρκίας.

Επιπλέον, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας εξελίχθηκε γρήγορα. Οι κοινές ασκήσεις των τελευταίων μηνών έδειξαν, όπως φαίνεται, έναν ανησυχητικά υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ευθυγράμμισης.

Στις αεροπορικές ασκήσεις «Anatolian Eagle» της Τουρκίας συμμετείχαν Αιγύπτιοι πιλότοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν μαζί με τουρκικές δυνάμεις σε συνθήκες προσομοίωσης υψηλής απειλής. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι ασκήσεις ειδικών δυνάμεων «Golden Eagle» της Αιγύπτου, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των διοικήσεων σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, δεν επρόκειτο για συνηθισμένες διμερείς στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά για μια διαδικασία ενοποίησης των στρατιωτικών δογμάτων δύο από τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της περιοχής.

Οι ανησυχίες του Καΐρου μπορεί να εξυπηρετούν τα ισραηλινά συμφέροντα

Υψηλόβαθμες πηγές του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού εκτιμούν ότι, παρά την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, οι ανησυχίες του Καΐρου για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα στη θάλασσα λειτουργούν προς όφελος των ισραηλινών συμφερόντων.

Ο Σίσι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στη Λιβύη, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου τα συμφέροντα του Ερντογάν ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα αιγυπτιακά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Post, στους τομείς αυτούς η Αίγυπτος θα μπορούσε να συνεργαστεί όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με την Κύπρο και την Ελλάδα, προκειμένου να αντισταθμίσει την τουρκική επιθετικότητα.

Στα τέλη Ιουνίου, ο αρχηγός του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, επισκέφθηκε το Ισραήλ μαζί με τον αρχηγό του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχο Εγιάλ Χαρέλ. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι ειδικές δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, η επίλεκτη μονάδα Shayetet 13, ενώ οι δύο πλευρές ενίσχυσαν τους μηχανισμούς κοινής δράσης και συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών τους δυνάμεων.

Ορισμένοι πιο απαισιόδοξοι παρατηρητές ενδέχεται να δουν αυτή τη συμμαχία ως έναν συνασπισμό του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των σχέσεων Αιγύπτου - Τουρκίας, το Ισραήλ εξακολουθεί να διαθέτει συμμάχους, καταλήγει η Jerusalem Post.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post