Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν μετέφερε μαθητές τη στιγμή του περιστατικού.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σχολικό λεωφορείο το μεσημέρι της Τρίτης στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 12:15 για την πυρκαγιά και κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν μετέφερε μαθητές τη στιγμή του περιστατικού. Ο οδηγός και ο συνοδηγός αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη φωτιά και κατάφεραν να απομακρυνθούν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν. Παρά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το σχολικό λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τελικά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2094724396803895673}