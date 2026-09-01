Δηλώσεις - έκπληξη του υπουργού Υγείας.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός».

Στη δήλωση αυτή προέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» το πρωί της Τρίτης, δείχνοντας πόσο δύσκολη θεωρεί ότι είναι τυχόν προσπάθεια δικαστικής απαγόρευσης καθόδου του κόμματος που ιδρύει μέσω του αδερφού του, που κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στις δημόσιες αρχές.

«Είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκελ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας δυστυχώς και έχει ένα ρητορικό χάρισμα, αλλά είναι επικίνδυνος γιατί οι ιδέες του είναι τρομακτικές. Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Πιστεύετε ότι δεν θα αξιοποιήσει τη δήλωση ο Κασιδιάρης;

Β.Σκ.