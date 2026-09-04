Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι σαββατιάτικες συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να είναι μεγάλες σε όγκο και παλμό, ενώ δυναμικές αναμένονται οι κινητοποιήσεις των ενστόλων σήμερα Παρασκευή στη ΔΕΘ 2026.

Δυναμικές διαδηλώσεις και πορείες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ξεκινούν σήμερα, ενώ η μεγαλύτερη εργατική κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι σαββατιάτικες συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να είναι μεγάλες σε όγκο και παλμό, ενώ δυναμικές αναμένονται οι κινητοποιήσεις των ενστόλων σήμερα Παρασκευή στη ΔΕΘ 2026.

Σε ό,τι αφορά τους τόπους συγκεντρώσεων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) έχουν ως σημείο συνάντησης το Αγαλμα του Βενιζέλου (18.00), το ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις του θα παραταχθεί στην πλατεία ΧΑΝΘ (17.30), ενώ κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, οργανώσεις, συλλογικότητες και ο αναρχικός και αντιεξουσιαστικός χώρος έχουν καλέσει για προσυγκέντρωση στην Καμάρα (18.00).

Για «συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία, χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, ενώ η ΑΔΕΔΥ ζητά μεταξύ άλλων να μην καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και «επαναφορά 13ου-14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, “ξεπάγωμα” της διετίας 2016-17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση και κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά».

Βάζοντας λεωφορεία για μεταφορά πολιτών από περισσότερες από 55 πόλεις και άλλα σημεία της χώρας, το ΠΑΜΕ αναμένεται για άλλη μια φορά να δώσει δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση και πορεία για τη ΔΕΘ υπό το γενικό σύνθημα «“Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε”, τώρα μιλάει ο λαός».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ας σημειωθεί πάντως ότι λεωφορεία δρομολογούν και μεμονωμένα σωματεία και συνδικάτα, κυρίως των υγειονομικών και εκπαιδευτικών, αλλά και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

8:30 Πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών από το Ιπποκράτειο προς το υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

11:00 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων ΕΚΑΒ στο υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

18:00 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου