Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Enterprise Greece και η Export Credit Greece συμμετέχουν και φέτος με κοινό περίπτερο στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Enterprise Greece και η Export Credit Greece συμμετέχουν και φέτος με κοινό περίπτερο στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλες οι επιμέρους εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Εξωτερικών για τη φετινή ΔΕΘ είναι προσανατολισμένες στην ολοκληρωμένη προβολή του σύγχρονου και έντονα εξωστρεφούς προφίλ της Ελλάδας.

Το κεντρικό μήνυμα «Επενδύουμε στην εξωστρέφεια της Ελλάδας» αποτυπώνει τη βούληση του Υπουργείου Εξωτερικών και των εποπτευόμενων φορέων Enterprise Greece και Export Credit Greece να ενισχύσουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη διεθνή προβολή της προόδου που έχει επιτύχει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα, ιδίως στους τομείς των εξαγωγών και των ξένων επενδύσεων, καθώς και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

18:00 | Ολύμπιον - Αίθουσα «Παύλος Ζάννας»

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«Εξωστρέφεια για μια ισχυρή Ελλάδα: Η διεθνής παρουσία της χώρας ως δύναμης ευημερίας, αξιοπιστίας και κοινωνικής προόδου»

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Export Credit Greece, Νικόλαος Βαγιάννης.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου,

11:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Η προώθηση και υλοποίηση εμβληματικών Προγραμμάτων της UNESCO στην Ελλάδα: Εθνικές επιτυχίες και σημαντικές συνέργειες»

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Μιχαήλ Λοβέρδος.

12:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Εξάγοντας Καινοτομία στην Ιαπωνία»

Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκου, καθώς και εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία, η οποία είναι η τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ.

13:30 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Οι Προκλήσεις των Ελληνικών Εξαγωγών: Ανθεκτικότητα και Προστασία σε Περιόδους Ανακατατάξεων»

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Export Credit Greece (ECG). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ECG, καθώς και εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

14:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Από τη γνώση στις διεθνείς αγορές: Στρατηγικές και εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων»

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Enterprise Greece, μέσω των υπηρεσιών Exports Academy και Export Helpdesk, και εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

17:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Discover Japan»

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Enterprise Greece, τον ΣΕΒΕ, τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ. Θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας, εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και εκπροσώπων επιχειρήσεων, με αντικείμενο την παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των επιχειρηματικών ευκαιριών της ιαπωνικής αγοράς.

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

16:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«Θεσσαλονίκη: Ένα asset εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Συνδέοντας την Ελλάδα με τους νέους εμπορικούς διαδρόμους»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας και εκπροσώπου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

18:00 | Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»

«Greece as a Strategic Energy Hub for Europe: The Role of Energy Networks in the Energy Transition and Security of Supply»

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και την Enterprise Greece, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece, της ΡΑΑΕΥ και εκπροσώπων επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου

18:00 | Περίπτερο ΥΠΕΞ

«THEMATIC2GREEN: Driving Green Transition through Innovation and Transnational Cooperation»

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Enterprise Greece, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Thematic2Green (IPA-ADRION INTERREG 21-27), με στόχο την προώθηση νέων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης στις επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν φορείς από την Ιταλία, τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το κοινό περίπτερο του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και της Export Credit Greece στη ΔΕΘ βρίσκεται στο Περίπτερο 13 (Stand 9).