Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της.

Σε διάβημα προς την Άγκυρα προχώρησε η Αθήνα, αντιδρώντας στις τουρκικές ανακοινώσεις για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, αλλά και στην ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προχώρησε στο διάβημα κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, θέτοντας επί τάπητος τις τουρκικές κινήσεις και τις σχετικές αναφορές για το Αιγαίο.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές «Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.»

«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα» τονίζουν οι πηγές.

«Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».