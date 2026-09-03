«Αυτό σου αξίζει», ήταν το μήνυμα του δράστη της δολοφονίας στη Γαλλία προς τη σύζυγό του.

Ένα φριχτό έγκλημα αποκαλύφθηκε στη Γαλλία: 42χρονος δολοφόνησε τα παιδιά του –6 και 10 ετών– και την 74χρονη πεθερά του, ενώ φέρεται να έστειλε βίντεο στη σύζυγό του, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Η τριπλή δολοφονία διαπράχθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χωριό στο Οτ-Σον. Τα πτώματα του 42χρονου και της πεθεράς του βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας, ενώ τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το ακίνητο.

Γαλλία: Βιντεοσκόπησε το έγκλημα, το έστειλε στη σύζυγό του

Σύμφωνα με πηγή του AFP, συγγενή της οικογένειας, ο 42χρονος βιντεοσκόπησε το έγκλημα και το έστειλε στη σύζυγό του, λέγοντας «αυτό σου αξίζει». Επίσης, έστειλε το ίδιο βίντεο στα αδέλφια του.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η σύζυγος του δράστη ήθελε διαζύγιο, επειδή ο 42χρονος την απάτησε πριν από μερικούς μήνες. Παρότι φάνηκε ότι τα ξαναβρήκαν και έκαναν μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να πάει να πάρει τα παιδιά από το σπίτι λέγοντάς «δεν θέλω να γυρίσω πίσω». Ο 42χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο γιους του και την πεθερά του, όταν εκείνη πήγε να παραλάβει τα παιδιά, και μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Τα δύο παιδιά και ο 42χρονος έφεραν τραύματα από κυνηγετικό όπλο, δήλωσε ο εισαγγελέας του Βεσούλ, Αρνό Γκρεσούρ. Ενώ αναμένονται οι νεκροψίες, το σενάριο που προκρίνεται είναι πως ο πατέρας –που ήταν σε διαδικασία χωρισμού με τη σύζυγό του– σκότωσε τα άλλα τρία άτομα, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του, συμπλήρωσε ο εισαγγελέας.