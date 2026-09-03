H απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο νέων διαπραγματεύσεων του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Στην απελευθέρωση πέντε Λιβανέζων πολιτών που κρατούνται στον νότιο Λίβανο αναμένεται να προχωρήσει το Ισραήλ, καθώς, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δεν συνδέονται με ένοπλες ή τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο για την ανάκτηση των λειψανών της εβραϊκής κοινότητας που είχαν απαχθεί και δολοφονηθεί στη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Τους τελευταίους μήνες, Ισραήλ και Λίβανος έχουν πραγματοποιήσει αρκετές προσπάθειες για τον εντοπισμό των λειψανών. Το Ισραήλ έχει απελευθερώσει ήδη τον έναν από τους πέντε κρατούμενους, τον Μάλεκ Καμάλ Γκάζι, ο οποίος συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2025 και παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στις λιβανικές αρχές στο συνοριακό πέρασμα της Νακούρα.

Λιβανικές πηγές ασφαλείας διέψευσαν ότι ο Γκάζι ήταν μέλος της Χεζμπολάχ και ανέφεραν ότι οι υπόλοιποι τέσσερις κρατούμενοι που πρόκειται να απελευθερωθούν είναι επίσης άμαχοι.

Συνολικά 35 Λιβανέζοι κρατούμενοι παραμένουν στο Ισραήλ, εκ των οποίων οι 20 είναι άμαχοι.

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Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τον Ιούνιο, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την απελευθέρωση κρατουμένων, καθώς και για την αναζήτηση και επιστροφή λειψάνων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη μελλοντική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, καθώς ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής και θα προχωρήσει στον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Τους όρους αυτούς έχει απορρίψει η ίδια η οργάνωση.

Με πληροφορίες του Reuters