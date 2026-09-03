Η διοίκηση του Ομίλου Ελλάκτωρ εκτιμά ότι η εμπειρία του Σταύρου Κατσικάδη θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της επένδυσης και στη μετάβαση της Μαρίνας Αλίμου στη νέα φάση λειτουργίας και ανάπτυξής της.

Την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρίνας Αλίμου από τον Σταύρο Κατσικάδη ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελλάκτωρ, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγάλο έργο ανάπλασης της μαρίνας εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησής του. Ο κ. Κατσικάδης ανέλαβε τη νέα του θέση από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, φέρνοντας μαζί του εμπειρία περίπου τριών δεκαετιών στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στον θαλάσσιο τουρισμό. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και διαχείριση σημαντικών μαρινών της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μαρίνα Φλοίσβου και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας για τη Μαρίνα Αλίμου. Σύμφωνα με τον Όμιλο Ελλάκτωρ, η αδειοδοτική διαδικασία για την ανάπλαση ολοκληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι και πλέον το έργο περνά στην τελική φάση υλοποίησης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες μαρίνες της Ελλάδας. Ο Σταύρος Κατσικάδης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1997 ως μηχανικός σε πλοία και στη συνέχεια εργάστηκε ως αρχιμηχανικός στη ναυτιλιακή εταιρεία του Ομίλου Λάτση. Το 2004 πέρασε στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Φλοίσβου κατά την περίοδο των έργων ανάπτυξης που συνδέθηκαν με την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments, έχοντας τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των μαρινών της Lamda Development. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπλασης και στρατηγικών συμβάσεων παραχώρησης, με έμφαση στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School. Από το 2011 εκλέγεται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, συμμετέχοντας ενεργά στην εκπροσώπηση του κλάδου και στις προσπάθειες ανάπτυξης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Στόχος είναι η μετατροπή της σε έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, ο οποίος θα συνδέεται περισσότερο με την πόλη και θα αποτελεί ουσιαστικά μια προέκταση του αστικού ιστού προς τη θάλασσα.

Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αναβάθμιση των χώρων ελεύθερης πρόσβασης για κατοίκους και επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τα σκάφη αναψυχής. Η νέα μαρίνα φιλοδοξεί, παράλληλα, να ενισχύσει τη θέση της Αθήνας στον διεθνή χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού. Η διοίκηση του Ομίλου Ελλάκτωρ εκτιμά ότι η εμπειρία του Σταύρου Κατσικάδη θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της επένδυσης και στη μετάβαση της Μαρίνας Αλίμου στη νέα φάση λειτουργίας και ανάπτυξής της.

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Τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου κατείχε μέχρι σήμερα η Ιωάννα Δρέττα, η οποία παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστική Αντιπρόεδρος. Η εμπειρία της στον τουριστικό κλάδο και η γνώση του έργου αναμένεται να αξιοποιηθούν και στην επόμενη φάση ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου.