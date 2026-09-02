Με ρηματική διακοίνωση προς την Ελλάδα η Τουρκία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της περι γκρίζων ζωνών και όχι μόνο.

Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Στο κείμενο το οποίο εστάλη πριν από λίγες ημέρες στις ελληνικές αρχές, καταγράφονται οι αντιρρήσεις της Τουρκίας για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες, και αναφέρεται ότι «δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο».

«Όχι μονομερείς ενέργειες»

Η Milliyet αναφέρει ότι η διακοίνωση αφορά, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ελληνικών πρωτοβουλιών, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσω μονομερών ενεργειών τετελεσμένα που επηρεάζουν τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα πάντα με τη Milliyet, η τουρκική διακοίνωση επαναλαμβάνει την τουρκική θέση ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών, κάτι που αμφισβητεί η Ελλάδα.

Η Milliyet υποστηρίζει ακόμη ότι η Άγκυρα επανέλαβε τη θέση πως τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «όλες τις σχετικές προϋποθέσεις».