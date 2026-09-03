Η ΕΛΑΣ ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στηρίξει μια «προειλημμένη απόφαση» σχετικά με το κόστος των εξαγγελιών.

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει η ΕΛΑΣ με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί τον κ. Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου ότι συνεχίζουν «ακούραστα» την προσπάθεια να παρουσιάσουν τα μέτρα ως δήθεν ακοστολόγητα, υποστηρίζοντας ότι η σχετική επιχειρηματολογία βασίζεται σε «αλχημείες».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει μια «προειλημμένη απόφαση», ενώ προσθέτει με αιχμηρό τρόπο πως «όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα που Τσίπρα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοινώνει ότι θα αποστείλει το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει στόχο να δοθεί θεσμική απάντηση στη δημόσια συζήτηση για το εάν και κατά πόσο τα μέτρα που παρουσιάστηκαν διαθέτουν επαρκή οικονομική τεκμηρίωση.

«Επειδή, ωστόσο, οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Να μην κρυφτεί από τη δημόσια σφαίρα ο κ. Μαρινάκης»

«Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κος Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει», καταλήγει με σκωπτικό τόνο η ανακοίνωση.