«Τα 500 ευρώ στο υγειονομικό προσωπικό, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, στο δημόσιο σύστημα Υγείας, δεν είναι πεντακοσάρικα πεταμένα», είπε ο Κώστας Καρπουχτσής.

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το οποίο ανέπτυξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την κοστολόγηση των παρεμβάσεων και τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

«Κάθε δημόσιο ευρώ πρέπει να μετράει και να δημιουργεί αποτέλεσμα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων», το οποίο αγγίζει τόσο τα προβλήματα του σήμερα όσο και «τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας».

Τη φιλοσοφία του σχεδίου συμπύκνωσε σε τρεις κατευθύνσεις: «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και, στο τέλος της ημέρας, ζούμε καλύτερα», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα βιομηχανική πολιτική και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Απαντώντας στην τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομικών ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν βλέπει ισχυρό αντίπαλο» στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Η ελληνική κοινωνία σήμερα, μετά από επτά, σχεδόν οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, δεν βλέπει ισχυρό σύμμαχο απέναντι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει».

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Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, ένα πλάνο 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, με αξιοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ανακατεύθυνση εσόδων της Golden Visa, με στόχο, όπως είπε, «να δώσει χρήματα πίσω στην παραγωγή».

Όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι «έχασα το μέτρημα στα πεντακοσάρικα», θέτοντας το ζήτημα της παροχολογίας, ο Κ. Καρπουχτσής απάντησε ότι η παρουσίαση δεν ήταν ένας κατάλογος αποσπασματικών μέτρων.

«Επειδή μιλήσατε για πεντακοσάρικα: τα 500 ευρώ στο υγειονομικό προσωπικό, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, στο δημόσιο σύστημα Υγείας, δεν είναι πεντακοσάρικα πεταμένα. Είναι στοχευμένα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και όχι για αποσπασματικές παροχές.

Στην κριτική για την κοστολόγηση του προγράμματος απάντησε με πρόταση θεσμικού ελέγχου:

«Εδώ είμαστε. Να πάμε όλα τα κόμματα να καταθέσουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά μας. Με χαρά. Να πάμε όλοι να καταθέσουμε». «Κάθε ευρώ που χάνεται, λείπει από την Υγεία και την Παιδεία»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Καρπουχτσής στην εντιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. «Και καθαρότητα και διαφάνεια θα προσθέσω εγώ», ανέφερε και συνέχισε: «Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει μοιράσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, κάθε ένα ευρώ το οποίο δεν δίνεται μέσα από ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες, όπου υπάρχει λογοδοσία, είναι ένα ευρώ το οποίο στερούμε από την Υγεία, από την Παιδεία, από όλους τους κλάδους που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ζήτημα της διαφθοράς, αναφέρθηκε σε μια «παρατεταμένη περίοδο σκανδάλων», σημειώνοντας ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα, από την οποία οι πολίτες μπορούν να εξαγάγουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Συνέδεσε ευθέως την εντιμότητα με την αποτελεσματική διακυβέρνηση λέγοντας: «Μιλάμε για μια έτοιμη διακυβέρνηση που δεσμεύεται ότι κάθε ευρώ το οποίο θα δαπανάται θα μετράει και θα δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα».

Αυτό, όπως υπογράμμισε συνολικά στην παρέμβασή του, είναι το ζητούμενο του προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ.: ένα σχέδιο που απαντά στα προβλήματα του σήμερα και προετοιμάζει τη χώρα για τις προκλήσεις του αύριο.

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