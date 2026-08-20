«Ανάπτυξη δεν είναι μόνο ένας θετικός αριθμός στο ΑΕΠ» σημειώνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Στα στοιχεία του ΟΟΣΑ και το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο στην Ελλάδα, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Κώστας Καρπουχτσής.

Ειδικότερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι «στο α΄ τρίμηνο του 2026, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,6%. Είναι η χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών που παρουσιάζονται στα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Την ίδια ώρα, το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο κινείται οριακά προς τα πάνω.

Και εδώ βρίσκεται όλη η ουσία της συζήτησης για την οικονομία:

Αν η οικονομία μεγαλώνει, αλλά το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών μειώνεται, ποιος τελικά καρπώνεται την ανάπτυξη;». Και συνεχίζει: «Γιατί ανάπτυξη δεν είναι μόνο ένας θετικός αριθμός στο ΑΕΠ.

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Ανάπτυξη σημαίνει καλύτερο πραγματικό εισόδημα, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ποιοτικές δουλειές και τη δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια και να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία: όχι απλώς να παράγει περισσότερο πλούτο, αλλά να διασφαλίζει ότι αυτός ο πλούτος φτάνει στην κοινωνία.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μεγαλώνει η πίτα. Είναι πώς και σε ποιους μοιράζεται».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κ.Καρπουχτσή

{https://www.facebook.com/Karpouchtsis.Kostas/posts/pfbid0bNMtr5A4XcFcyNDNfdHcTbQg3WuTCMSeEUfbzJ4jkhNKvaVUwkxa7ecngeDAN9Kdl}