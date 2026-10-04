Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών.

Τέλος στη δράση δύο γυναικών που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εμπλέκονται σε διακίνηση κοκαΐνης στη Βέροια, έβαλαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της πόλης.

Συνολικά συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ από την έρευνα σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν οι δύο γυναίκες προέκυψαν σημαντικά ευρήματα.

Κατά την έρευνα στην οικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 68 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και 555 ευρώ σε μετρητά. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2026, με τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών να προχωρούν στις συλλήψεις μετά την έρευνα που προηγήθηκε.

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Στην ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άνδρες, καθώς στην κατοχή του ενός βρέθηκε μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε προμηθευτεί την ουσία νωρίτερα από τον δεύτερο συλληφθέντα. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, την είχε προμηθευτεί με τη σειρά του από μία από τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.