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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Στη σύλληψη ενός υπευθύνου καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής 4/10 προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεψε την πώληση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δύο ανήλικους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.