Συναντήθηκε με τον Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πολιτικό τομέα του Ισραήλ καθώς ο αρχηγός του κόμματος Yashar Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε και επίσημα την Κυριακή 8/11 την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ στην προεδρική κατοικία του τελευταίου.

«Περιμένω από εσάς να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να σχηματίσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο το έθνος», είπε ο Χέρτζογκ στην επίσημη τελετή για να προσθέσει: «Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί, να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση των πληγών ανάμεσα σε όλα τα τμήματα του έθνους».

{https://www.youtube.com/watch?v=1U_PyMjkNAk}

«Τις επόμενες ημέρες, Γκάντι, καθώς εσείς και οι συνομιλητές σας θα εισέρχεστε στις αίθουσες των διαπραγματεύσεων, σας ζητώ να θυμάστε — ότι τα μάτια όλου του λαού — με όλους τους πόνους, τις ελπίδες, τις προσευχές και τους φόβους του — είναι στραμμένα σε εσάς. Σας παρακαλώ, ενεργήστε με σοφία, ευαισθησία και προσοχή. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση ανάμεσα σε όλα τα τμήματα του έθνους, γιατί αυτό αφορά την ίδια μας την ψυχή. Έχουμε μόνο μία χώρα. Θα είμαι έτοιμος να βοηθήσω ανά πάσα στιγμή για αυτόν τον σκοπό. Αξιότιμε Γκάντι Άιζενκοτ, σας αναθέτω δια του παρόντος το καθήκον του σχηματισμού κυβέρνησης» είπε παράλληλα, ο Χέρτζογκ.

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε περίοδο εκτάκτου ανάγκης, πριν από ένα σημείο χωρίς επιστροφή για το Κράτος του Ισραήλ. Πρέπει να σχηματίσουμε μια εθνική κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. Θα απαιτηθούν δημιουργικές και έκτακτες πολιτικές κινήσεις. Μετά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, πρέπει αυτή τη φορά να το κάνουμε διαφορετικά. Αυτή τη φορά, για όλους τους Ισραηλινούς. Οι μέρες που οι Ισραηλινοί ένιωθαν αποκλεισμένοι από την κυβέρνησή τους πρέπει να τελειώσουν και να μην επαναληφθούν ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προς όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τους εκλεγμένους εκπροσώπους: η πόρτα μου είναι ανοιχτή και το χέρι μου τεινόμενο, με όλη μου την καρδιά, για όποιον αντιλαμβάνεται το μέγεθος της στιγμής και είναι έτοιμος να κάνει μια γενναία πράξη για το Κράτος του Ισραήλ. Για εμένα, η ενότητα δεν είναι πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί ή ένα κενό κόλπο, αλλά μια ύψιστη αξία που εκφράζει μια αγνή, αληθινή εταιρική σχέση. Εάν πράγματι τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνισμού πιστεύουν ότι αυτή είναι η ώρα της ενότητας, όπως δήλωσαν ενώπιον του Προέδρου, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα έρθουν να υποστηρίξουν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου και τις αρχές που παρουσίασα.

Όποιος προσπαθήσει να τορπιλίσει τον σχηματισμό της κυβέρνησης για προσωπικούς και μη ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην ιστορία ως εκείνος που δεν έσωσε το Ισραήλ σε μια στιγμή εκτάκτου ανάγκης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι εταίροι μου κατανοούν το μέγεθος της στιγμής και την επείγουσα ανάγκη ορκωμοσίας μιας νέας κυβέρνησης. Οι ικανότητες και η εμπειρία τους είναι κρίσιμης σημασίας για την ικανότητά μας να επαναφέρουμε το Ισραήλ σε ασφαλές λιμάνι».