Τα επόμενα βήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στην επόμενη φάση της πολιτικής μετάβασης εισέρχεται το Ισραήλ, καθώς ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης και πολιτικός αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να λάβει επισήμως την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (7/11) η ισραηλινή προεδρία, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα υποδεχθεί τον Άιζενκοτ στην προεδρική κατοικία, προκειμένου να του αναθέσει την προσπάθεια συγκρότησης του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για την πολιτική σκηνή του Ισραήλ, με τον Άιζενκοτ να καλείται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ισραηλινής προεδρίας, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 της Κυριακής. «Ο πρόεδρος Χέρτζογκ προσκάλεσε τον Γκάντι Άιζενκοτ στην προεδρική κατοικία, όπου θα του εμπιστευτεί την αποστολή σχηματισμού της κυβέρνησης αύριο στις 17:00», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανάθεση της εντολής αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο Άιζενκοτ θα πρέπει πλέον να προχωρήσει στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν το κυβερνητικό του εγχείρημα.

Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα χωρίς τον Νετανιάχου

Η ανάθεση της εντολής στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αλλαγής στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, μετά την περίοδο διακυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ καλείται να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου. Το εγχείρημα απαιτεί πολιτικές συνεννοήσεις και συμφωνίες μεταξύ κομμάτων, καθώς η επίσημη εντολή από τον πρόεδρο της χώρας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την ανάληψη της πρωθυπουργίας. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κινήσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού και στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

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Τα επόμενα βήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Μετά την επίσημη ανάθεση της εντολής, ο Γκάντι Άιζενκοτ θα ξεκινήσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού. Σύμφωνα με το ισραηλινό θεσμικό πλαίσιο, ο πολιτικός που λαμβάνει την εντολή διαθέτει αρχικά 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως 14 επιπλέον ημερών από τον πρόεδρο της χώρας. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη, προβλέπονται περαιτέρω διαδικασίες για την ανάδειξη προσώπου που θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη συνάντηση της Κυριακής και στις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν, καθώς το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής αλλαγής στην κυβερνητική του ηγεσία.