Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στο Περιστέρι, όταν υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο η ίδια όσο και ο αστυνομικός που οδηγούσε το δίκυκλο.

Το περιστατικό συνέβη στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από την αστυνομική μοτοσικλέτα. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο τροχαίο.

Στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα, τραυματίστηκε και ο αστυνομικός

Αμέσως μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να φτάνουν στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους δύο τραυματίες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της.

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Από την παράσυρση τραυματίστηκε και ο αστυνομικός που επέβαινε στη μοτοσικλέτα, ο οποίος διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς φέρει τραύματα στο πρόσωπο.

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