«Η ΚΕΔΕ είναι η φωνή των δήμων απέναντι στην κυβέρνηση. Όχι το ακροατήριο των υπουργών της», τονίζει χαρακτηριστικά.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή το επεισοδιακό φινάλε του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Χαρίτσης κάνει λόγο για «ένα ακόμα σύμπτωμα της θεσμικής κατάπτωσης» επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας την κομματικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η ΚΕΔΕ είναι η φωνή των δήμων απέναντι στην κυβέρνηση. Όχι το ακροατήριο των υπουργών της», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δήμοι βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ χαρακτηρίζει πρωτοφανή τη σημερινή κατάσταση αποδυνάμωσης και απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματά της δεν είναι σημερινά.

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid05dYL5bQ5Azs88hBML68cujhDSpJn92nftNKkYMGBHDvakGCpgDL9811tRaguxXNZl?locale=el_GR}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

«ΚΕΔΕ - Ένα ακόμα σύμπτωμα της θεσμικής κατάπτωσης επί Μητσοτάκη

Προχθές, με αφορμή την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, έλεγα ότι «ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει όταν οι Δήμοι γίνονται βραχίονες του κομματικού μηχανισμού και το συνέδριο της ΚΕΔΕ μετατρέπεται σε γαλάζιο κομματικό πανηγύρι».

Δυστυχώς, το επεισοδιακό φινάλε του συνεδρίου ήρθε να το επιβεβαιώσει.

Παρέλαση υπουργών και γενικών γραμματέων, κούφιες προεκλογικού χαρακτήρα υποσχέσεις, φιέστες και δημόσιες σχέσεις, απαράδεκτες απαξιωτικές συμπεριφορές.

Και από ουσία μηδέν.

Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι ανάγκες της αυτοδιοίκησης είναι πιο αυξημένες από ποτέ.

Σε μια χώρα που η περιφέρεια ερημοποιείται, που το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου λειτουργεί ως ασφυκτική θηλιά για τα πάντα, που χορεύουν τα δισεκατομμύρια και η αυτοδιοίκηση είναι στα όρια της χρεωκοπίας, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η δουλοπρέπεια απέναντι στην κεντρική εξουσία.

Η ΚΕΔΕ είναι η φωνή των δήμων απέναντι στην κυβέρνηση. Όχι το ακροατήριο των υπουργών της.

Για να είμαι σαφής: ως πρώην Υπουργός Εσωτερικών μπορώ να γνωρίζω ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης δεν είναι σημερινά. Μπορώ όμως επίσης να αναγνωρίζω ότι η σημερινή κατάσταση αποδυνάμωσης, απαξίωσης και κομματικοποίησης δεν έχει προηγούμενο.

Είναι κι αυτό ένα ακόμα σύμπτωμα της θεσμικής κατάπτωσης της ελληνικής Πολιτείας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη».