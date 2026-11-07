Η αντιπαράθεση που προκάλεσε αναστάτωση.

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, το Σάββατο (7/11), καθώς ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Δημήτρης Καφαντάρης επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η διαδικασία ψηφοφορίας για τα ψηφίσματα των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, την οποία αμφισβήτησε ο Χάρης Δούκας, επικαλούμενος καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας να πραγματοποιηθεί ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων.

Η αντιπαράθεση που προκάλεσε αναστάτωση

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο δήμαρχος Αθηναίων διαμαρτυρήθηκε για τον τρόπο καταμέτρησης, καθώς η ψηφοφορία διεξαγόταν με ανάταση χειρός. Ο Χάρης Δούκας επέμεινε στην ανάγκη ονομαστικής ψηφοφορίας, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του από την αίθουσα, ενώ άλλοι σύνεδροι αντιδρούσαν φωνάζοντας να προχωρήσει η καταμέτρηση.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο Δημήτρης Καφαντάρης ανέβηκε στο βήμα και πήρε το μικρόφωνο, απευθυνόμενος σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους προς τον δήμαρχο Αθηναίων. «Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», φώναξε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, με την αίθουσα να γεμίζει από αποδοκιμασίες και αντεγκλήσεις.

Η καταγγελία Δούκα για νοθεία

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρέθηκε η αξιοπιστία της διαδικασίας καταμέτρησης. Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν οι ψήφοι, επισημαίνοντας ότι προέκυπταν διαφορετικοί αριθμοί κατά την καταμέτρηση. Από την πλευρά της διοίκησης της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου επέμεινε στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με ανάταση χειρός, επικαλούμενος το καταστατικό της Ένωσης. Το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία τελικά απορρίφθηκε, με τη διαδικασία να συνεχίζεται παρά τις αντιδράσεις. Οι καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων δεν συνιστούν, πάντως, απόδειξη ότι υπήρξε νοθεία.

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Σοβαρή καταγγελία Ρωξάνης Μπέη στην ΚΕΔΕ: «Με άρπαξε από το μπράτσο και με έσπρωξε»

Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για απρεπή, εκφοβιστική και σεξιστική συμπεριφορά αιρετού κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ προχώρησε η δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Η Ρωξάνη Μπέη περιγράφει περιστατικά λεκτικής επίθεσης, προσβλητικών εκφράσεων και ανεπιθύμητης σωματικής επαφής, καταγγέλλοντας ότι αιρετός, μέλος της παράταξης του προέδρου της ΚΕΔΕ, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντί της κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία των ψηφισμάτων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην επιστολή της, όλα ξεκίνησαν όταν κάθισε σε διπλανή θέση από τον συγκεκριμένο αιρετό, στην πρώτη σειρά της αίθουσας. Όπως υποστηρίζει, εκείνος άρχισε να εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία της, τον τρόπο που καθόταν, ακόμη και για το γεγονός ότι μίλησε στο τηλέφωνο.

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται να κλιμακώθηκε, με την ίδια να περιγράφει συμπεριφορές που, όπως τονίζει, ξεπερνούν κάθε όριο συναδελφικού και θεσμικού σεβασμού. Η δημοτική σύμβουλος καταγγέλλει ότι ο αιρετός δεν περιορίστηκε σε λεκτικές παρατηρήσεις, αλλά προχώρησε και σε σωματικές κινήσεις εναντίον της.

«Ο τρόπος του να μου απευθυνθεί ήταν να με σκουντήξει με τον αγκώνα του σπρώχνοντάς με πάνω στην καρέκλα μου, ενώ με το χέρι του καταλάμβανε όλο το χώρο της δικής μου καρέκλας, για να καταδείξει την ενόχλησή του από την παρουσία μου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, επέλεξε αρχικά να μη δώσει συνέχεια, καθώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε κρίσιμο στάδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, η συμπεριφορά συνεχίστηκε με επιτακτικές εκφράσεις, ειρωνείες και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Η ίδια κάνει λόγο για «τραμπουκίστικα επιφωνήματα» και «λοιδορίες γηπεδικού χαρακτήρα», επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος αιρετός της απευθυνόταν διαρκώς στον ενικό, παρά το γεγονός ότι εκείνη χρησιμοποιούσε τον πληθυντικό και είχε καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμούσε αυτού του είδους την επικοινωνία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,

Θα ήθελα να καταγγείλω την αδιανόητη και απρεπή συμπεριφορά μέλους της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης των ψηφισμάτων και συνεχίστηκε κατά την ψηφοφορία. Ο συγκεκριμένος αιρετός, ο οποίος είναι μέλος της παράταξής σας, από την πρώτη στιγμή που έκατσα σε διπλανή του θέση στην αίθουσα στην πρώτη σειρά, ξεκίνησε να ενοχλείται εμφανώς και να το κάνει αισθητό όσο πιο έντονα μπορούσε. Ακολούθησε μια συνομιλία μας, αφού με ιδιαίτερα υποτιμητικό τρόπο, μου απευθύνθηκε γιατί τον ενοχλούσε η παρουσία μου, ο τρόπος που καθόμουν και το γεγονός ότι μίλησα στο τηλέφωνο, πράγμα που φυσικά έκανε και ο ίδιος. Να σημειώσω εδώ ότι ο τρόπος του να μου απευθυνθεί ήταν να με σκουντήξει με τον αγκώνα του σπρώχνοντάς με πάνω στην καρέκλα μου, ενώ με το χέρι του καταλάμβανε όλο το χώρο της δικής μου καρέκλας, για να καταδείξει την ενόχλησή του από την παρουσία μου. Εγώ επέλεξα να μην δώσω συνέχεια, καθώς βρισκόμασταν σε ένα κρίσιμο σημείο της διαδικασίας του Συνεδρίου μας. Στη συνομιλία μας, μάλιστα, ακατανόητα μου είπε ότι «προδόθηκα», πάντα απευθυνόμενος στον ενικό, όταν του είπα ότι το ψήφισμα της παράταξής μας δεν είναι πολύ μεγάλο, καθώς μου είχε αναφέρει ότι «εμείς φταίμε» που θα αργήσει η διαδικασία γιατί φέρνουμε και άλλα ψηφίσματα. Όταν τον ρώτησα τί εννοεί ότι «προδόθηκα», μου είπε ότι παραδέχθηκα πως έχω δει το ψήφισμα. Του εξήγησα πολύ ήρεμα και πολιτισμένα ότι οι παρατάξεις συνεδριάζουν και διαμορφώνουν ψηφίσματα, άρα είναι λογικό να γνωρίζω το ψήφισμα της παράταξης της οποίας είμαι μέλος. Άλλωστε, το σύνολο των ψηφισμάτων δεν αποτελεί κάποια πληροφορία κρυφή από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, το αντίθετο μάλιστα. Θεώρησα το περιστατικό λήξαν σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Δυστυχώς, όμως, από εκείνη το σημείο και έπειτα ο συγκεκριμένος αιρετός έχασε κάθε ψυχραιμία, περνώντας πια σε οπαδικές και απρεπέστατες συμπεριφορές, που φυσικά δεν αρμόζουν μεταξύ συναδέλφων, ούτε και οπουδήποτε αλλού. Ξεκίνησε μια αδιανόητη σειρά τραμπουκίστικων επιφωνημάτων, κινήσεων και εκφράσεων όποτε υπήρχε χειροκρότημα, συνομιλία με κάποιον άλλο σύνεδρο ή ακόμα και απλή κίνησή μου. Πάντα σε έναν τόνο προστακτικής, όπως «κάνε πίσω», «κάνε αυτό», «δεν βλέπω» και λοιδωριών γηπεδικού χαρακτήρα για τα τεκταινόμενα, λες και βρισκόμασταν και εγώ δεν ξέρω πού. Να σημειώσω ότι εγώ απευθυνόμουν αμιγώς στον πληθυντικό και έκανα εμφανές ότι δεν επιθυμώ τέτοιου είδους επικοινωνία, ούτε υπήρχε η οποιαδήποτε οικειότητα που να δικαιολογεί τέτοιο τόνο. Το αποκορύφωμα, όμως, συνέβη κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των χεριών στην ψηφοφορία του ψηφίσματος της πλειοψηφίας. Εγώ, προσπαθώντας να σεβαστώ τη διαδικασία, που υπαγόρευε να μην κινηθούμε μέσα στην αίθουσα, δεν άλλαξα θέση, παρά την εμφανή μου δυσκολία κίνησης και διαχείρισης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην ανάταση, λοιπόν, των χεριών, και ενώ είχα παρακαλέσει να μην προβεί ξανά σε χειρονομία απέναντί μου, καθώς αυτό ξεπερνά κάθε όριο καλόπιστης συνύπαρξης, και είχε καταστεί αυτό παραπάνω από εμφανές, με τράβηξε από το μπράτσο και με έσπρωξε πίσω, με την αιτιολογία ότι δεν θα φαινόταν η ψήφος του γιατί καθόμουν μπροστά στην καρέκλα. Μετά από αυτό γύρισα, εμφανώς θυμωμένη, αφού περίμενα να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, ζητώντας του το λόγο για την ακραία αγένεια και προσβολή του και, αναγκαζόμενη να του επισημάνω ότι, αν με ξανααγγίξει χωρίς τη συναίνεσή μου, με πρόθεση να με προσβάλει και επί της ουσίας να με εκφοβίσει, θα έχουμε άλλου είδους εξέλιξη. Αυτό, αντί να οδηγήσει σε ένα, έστω τυπικό, συγγνώμη και διακοπή αυτής της αχαρακτήριστης παρουσίας, που δεν ανήκει σε έναν χώρο εκπροσώπησης των αυτοδιοικητικών της χώρας, κατέληξε σε ένα ξέσπασμα απέναντί μου για το πόσο ενοχλείται από την παρουσία μου, από τις κινήσεις μου στην καρέκλα δίπλα του και ζητώντας μου το λόγο γιατί ήρθα εκεί, πάντα με ακραία υποτίμηση και προσβολή. Φυσικά συνεχίστηκε η λοιδορία και ο τραμπουκισμός όσο διενεργείτο η καταμέτρηση του επόμενου ψηφίσματος, της δικής μας παράταξης, φωνάζοντας τα νούμερα και εκστομώντας ακρότητες.

Θέλω να καταδικάσω απερίφραστα αυτή τη χυδαία, απρόκλητη και απρεπή συμπεριφορά, όπως έκανα και στον ίδιο, απαντώντας του ότι τέτοια αγένεια και ασέβεια, όπως και τέτοιος επιδεικνυόμενος σεξισμός, απέναντι σε συναδέλφους αιρετούς, αλλά και σε οποιονδήποτε άνθρωπο, δεν νοείται εν έτει 2026, ως αποδεκτή «οπαδική» παραταξιακή λογική. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά στοχοποίησε με τέτοια ευκολία μια νεότερη γυναίκα συνάδελφο καταδεικνύει πολλά για την λογική του και το «ματσό» τραμπούκικο ύφος, τόνο και λόγο του. Υπήρχε γυναίκα συνάδελφος δίπλα μου κατά τη διάρκεια όλων αυτών που ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των περιστατικών.

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας, γνωρίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές και λογικές, δεν εκπροσωπούν το προσωπικό σας ήθος, ούτε την προσωπική σας δημοκρατική συνείδηση, καθώς ούτε και της παράταξής σας. Οφείλετε, όμως, να αντιμετωπίσετε τέτοια φαινόμενα με τη δέουσα σοβαρότητα και να καταστείλετε αυτό το κλίμα ακραίων κινήσεων και συμπεριφορών, στο όνομά σας και στο όνομα της παράταξής σας. Ευελπιστώ να καταδικάσετε αυτή τη συμπεριφορά και να προβείτε σε κινήσεις που κρίνετε ότι θα περιορίσουν εν τη γενέσει τους τέτοια φαινόμενα, με διαδικασίες πιο δομημένες, και επιβολή ενός κώδικα αξιοπρεπούς και δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση, όπως και για το όνομα του συγκεκριμένου αιρετού.

Με εκτίμηση,

Ρωξάνη Μπέη

Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

Μέλος Γενικής Συνέλευσης ΚΕΔΕ

Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔΑ

Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ