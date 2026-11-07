Οι περιστρεφόμενοι σχηματισμοί πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έμοιαζαν να πλαισιώνουν τους επιβλητικούς βράχους, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα.

Ένα εντυπωσιακό αλλά και ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το πρωί του Σαββάτου (7/11) όσοι βρίσκονταν στο Κάπρι της Ιταλίας, καθώς δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τους περίφημους βραχώδεις σχηματισμούς Φαραλιόνι.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς οι δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν σε κοντινή απόσταση από τους χαρακτηριστικούς βράχους του νησιού, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό.

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Η εμφάνιση των δύο υδροστρόβιλων σημειώθηκε εν μέσω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας, όπου είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες, αλλά και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων σε περιοχές της περιφέρειας.

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Οι συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνόησαν την εκδήλωση του φαινομένου, το οποίο καταγράφηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της Ιταλίας.

Τι είναι οι υδροστρόβιλοι

Οι υδροστρόβιλοι είναι ατμοσφαιρικοί σχηματισμοί που δημιουργούνται πάνω από υδάτινες επιφάνειες και εμφανίζονται ως περιστρεφόμενες στήλες αέρα, οι οποίες συνδέουν τη βάση ενός νέφους με τη θάλασσα.

Συχνά συνοδεύονται από έντονες μεταβολές στις καιρικές συνθήκες και μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια καταιγίδων, όταν συνυπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ανέμου.

Το φαινόμενο στο Κάπρι ξεχώρισε λόγω της ταυτόχρονης εμφάνισης δύο υδροστρόβιλων, αλλά και του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου στο οποίο εκδηλώθηκε.