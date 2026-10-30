Αγρότες στο Τορίνο άδειασαν κοπριά στους δρόμους της ιταλικής πόλης.

Χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 50 πόλεις στην Ιταλία, ζητώντας περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση και μέτρα ανακούφισης από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Τα πιο βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Εκεί, αγρότες άδειασαν κοπριά στους δρόμους της πόλης. Εμπνευσμένοι από ένα κύμα παρόμοιων διαμαρτυριών σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την εκτίναξη του κόστους ζωής και την κακή κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία.

Η πανεθνική κινητοποίηση στην Παρασκευή, διοργανώθηκε από το αντικαπιταλιστικό συνδικάτο Unione Sindacale di Base (USB) και σε αυτήν συμμετείχαν εργαζόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

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Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές επρόκειτο επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, ωστόσο εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους όταν ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, απείλησε τον κλάδο με κυρώσεις. Το USB προέτρεψε τους οδηγούς ταξί να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν δεχθεί παρόμοια προειδοποίηση.

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Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν στο Μιλάνο, το Τορίνο και τη Ρώμη, όπου νέοι και εργαζόμενοι ζητούσαν την αποχώρηση της Τζόρτζια Μελόνι και της κυβέρνησής της από την εξουσία. Στη Νάπολη ορισμένοι διαδηλωτές έκαψαν φωτογραφίες της.

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Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας, έγιναν προληπτικές συλλήψεις προς αποφυγή βίαιων συγκρούσεων. Στη Ρώμη, η αστυνομία κατέστειλε απόπειρα νεαρών να βάλουν φωτιά σε κάδους.

Με πληροφορίες του Ansa/CNN