Βελτιώστε το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, ενεργοποιήστε τους μυς και κινηθείτε με μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα και την προπόνηση.

Η καλή κινητικότητα είναι απαραίτητη για να εκτελούμε τις καθημερινές μας κινήσεις με μεγαλύτερη άνεση, αλλά και για να βελτιώνουμε την απόδοσή μας στη γυμναστική. Όταν οι αρθρώσεις κινούνται σωστά και οι μύες συνεργάζονται αποτελεσματικά, το σώμα μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της άσκησης.

Σύμφωνα με την LJ, προπονήτρια της αλυσίδας γυμναστηρίων 1Rebel στο Λονδίνο, επτά ασκήσεις κινητικότητας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του εύρους κίνησης, στον καλύτερο έλεγχο του σώματος και στην ενεργοποίηση σημαντικών μυϊκών ομάδων.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα στρώμα γυμναστικής, χωρίς να είναι απαραίτητος άλλος εξοπλισμός για τις περισσότερες κινήσεις. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν πριν από την προπόνηση ή να αποτελέσουν μια σύντομη ρουτίνα για όσους θέλουν να κινούνται πιο άνετα μέσα στην ημέρα.

Οι 7 ασκήσεις κινητικότητας που αξίζει να δοκιμάσετε

1. Κινητοποίηση προσαγωγών σε τετραποδική θέση

Ξεκινήστε στηριζόμενοι στα χέρια και στα γόνατα. Τεντώστε το ένα πόδι στο πλάι, κρατώντας το πέλμα στο έδαφος και τα δάχτυλα στραμμένα προς τα εμπρός.

Με την πλάτη σε ουδέτερη θέση, μετακινήστε αργά τους γοφούς προς τα πίσω και στη συνέχεια επιστρέψτε στην αρχική θέση. Εκτελέστε την κίνηση ελεγχόμενα, χωρίς να πιέζετε υπερβολικά τα πόδια.

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Η άσκηση ενεργοποιεί τους προσαγωγούς, δηλαδή τους μυς στην εσωτερική πλευρά των μηρών, και βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας των ισχίων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους τρέχουν, σηκώνουν βάρη ή περνούν πολλές ώρες καθισμένοι.

2. Περιστροφές κορμού και ισχίων («Scorpions»)

Ξαπλώστε μπρούμυτα και ανοίξτε τα χέρια στο πλάι, σχηματίζοντας ένα Τ. Σηκώστε το ένα πόδι και κατευθύνετε τη φτέρνα προς την αντίθετη πλευρά του σώματος, επιτρέποντας στους γοφούς να περιστραφούν.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση και επαναλάβετε με το άλλο πόδι. Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και αφήστε τον κορμό να ακολουθεί φυσικά την περιστροφή.

Με αυτή την άσκηση δουλεύετε την κινητικότητα των ισχίων και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ενώ παράλληλα διατείνετε τους καμπτήρες των ισχίων και τους τετρακέφαλους.

3. Γέφυρα γλουτών με διαγώνια έκταση του χεριού

Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένα γόνατα και τα πέλματα σταθερά στο έδαφος. Πιέστε με τις φτέρνες και ανασηκώστε τη λεκάνη, ενεργοποιώντας τους γλουτούς.

Όταν φτάσετε στο ψηλότερο σημείο, τεντώστε το ένα χέρι προς τα πάνω και διαγώνια, περνώντας το πάνω από το κεφάλι. Επιστρέψτε ελεγχόμενα και επαναλάβετε με το άλλο χέρι.

Η συγκεκριμένη κίνηση συνδυάζει την ενδυνάμωση των γλουτών και των οπίσθιων μηριαίων με την ενεργοποίηση του κορμού. Παράλληλα, βελτιώνει την κινητικότητα των ώμων και την ικανότητα περιστροφής του θώρακα.

4. Εσωτερικές περιστροφές ισχίων στα τέσσερα

Πάρτε θέση στα τέσσερα, με τα χέρια κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς. Ανασηκώστε ελαφρώς το ένα πέλμα και μετακινήστε το προς τα έξω, ώστε να περιστραφεί το ισχίο προς τα μέσα.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση και συνεχίστε με ελεγχόμενες επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι να παραμένει ο κορμός σταθερός και η κίνηση να προέρχεται από το ισχίο.

Η εσωτερική περιστροφή των ισχίων είναι ένα εύρος κίνησης που συχνά παραμελείται, παρότι είναι σημαντικό για δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, τα καθίσματα και οι αλλαγές κατεύθυνσης.

5. Κινητοποίηση ώμων στον τοίχο («Wall Clock»)

Σταθείτε πλάγια δίπλα σε έναν τοίχο και ακουμπήστε πάνω του το χέρι ή τον πήχη σας. Με αργές κινήσεις, μετακινήστε το χέρι διαγράφοντας ένα τόξο, σαν να ακολουθείτε τους αριθμούς ενός ρολογιού.

Διατηρήστε τον κορμό σταθερό και αποφύγετε να ανασηκώνετε τους ώμους. Προσπαθήστε η κίνηση να είναι ομαλή και να μην προκαλεί ενόχληση.

Η άσκηση βοηθά στην κινητικότητα των ώμων και στον καλύτερο έλεγχο της ωμοπλάτης. Είναι χρήσιμη για όσους κάνουν ασκήσεις πάνω από το κεφάλι, αλλά και για εκείνους που περνούν πολλές ώρες μπροστά σε υπολογιστή.

6. Διάταση προσαγωγών σε ημιγονάτιστη θέση με βάρος

Γονατίστε στο ένα πόδι και τεντώστε το άλλο στο πλάι. Κρατήστε ένα ελαφρύ βαράκι ή kettlebell μπροστά στο στήθος, χρησιμοποιώντας το ως αντίβαρο για καλύτερη ισορροπία.

Με τον κορμό όρθιο, μετακινήστε αργά τους γοφούς προς τα πίσω και έπειτα προς τα εμπρός. Η κίνηση πρέπει να γίνεται με έλεγχο, χωρίς να χάνετε τη σταθερότητά σας.

Η άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικότητας των ισχίων και στη διάταση των προσαγωγών. Παράλληλα, απαιτεί ενεργοποίηση των γλουτών και των μυών του κορμού για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Αν δεν έχετε εμπειρία, μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς βάρος.

7. Κολυμβητικές κινήσεις μπρούμυτα («Prone Swimmers»)

Ξαπλώστε μπρούμυτα, με τα χέρια τεντωμένα μπροστά και τα πόδια ίσια. Κρατήστε τον αυχένα σε ουδέτερη θέση και ανασηκώστε ελαφρώς τα χέρια και τα πόδια από το έδαφος.

Στη συνέχεια, κινήστε εναλλάξ το αντίθετο χέρι και πόδι, χρησιμοποιώντας μικρές και ελεγχόμενες κινήσεις. Διατηρήστε τους γλουτούς ενεργοποιημένους και μην υπερεκτείνετε τη μέση.

Η άσκηση ενεργοποιεί τους μυς της πλάτης και τους γλουτούς, ενώ γυμνάζει και τους μυς που συμβάλλουν στη σταθερότητα των ωμοπλατών και στη σωστή στάση του σώματος. Μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη προσθήκη σε ένα πρόγραμμα για όσους περνούν πολλές ώρες καθισμένοι.

Πώς να οργανώσετε το πρόγραμμα

Οι επτά ασκήσεις μπορούν να ενταχθούν σε μια σύντομη ρουτίνα πριν από την προπόνηση ή να εκτελεστούν ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα είναι το εξής:

Επαναλήψεις: 6-8 για κάθε πλευρά, όπου η άσκηση είναι μονόπλευρη.

Σετ: 2 για κάθε κίνηση.

Ρυθμός: Αργές, σταθερές κινήσεις, χωρίς βιασύνη.

Αναπνοή: Συνεχίστε να αναπνέετε φυσιολογικά και αποφύγετε να σφίγγετε υπερβολικά τον κορμό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αφιερώνετε 45 δευτερόλεπτα σε κάθε άσκηση και να ξεκουράζεστε για 15 δευτερόλεπτα πριν συνεχίσετε. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να δουλεύετε και τις δύο πλευρές του σώματος.

Ποια είναι τα οφέλη της συστηματικής εξάσκησης;

Η τακτική εξάσκηση στην κινητικότητα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και στην καλύτερη εκτέλεση των ασκήσεων. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες κινήσεις ενεργοποιούν μυϊκές ομάδες που είναι σημαντικές για τη σταθερότητα του κορμού, τη λειτουργία των ισχίων και τον έλεγχο των ώμων.

Για όσους περνούν πολλές ώρες καθισμένοι, η ενσωμάτωση ασκήσεων κινητικότητας στην καθημερινότητα μπορεί να βοηθήσει στην εξάσκηση κινήσεων που δεν χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, η κινητικότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την αποφυγή τραυματισμών. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη συνέπεια, τη σωστή τεχνική και τη συνολική φυσική κατάσταση.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε

Αν είστε αρχάριοι, ξεκινήστε με μικρό εύρος κίνησης και αυξήστε το σταδιακά, όσο αισθάνεστε άνετα. Δεν χρειάζεται να πιέζετε τις αρθρώσεις για να πετύχετε μεγαλύτερη ευλυγισία.

Σταματήστε αν αισθανθείτε πόνο ή έντονη ενόχληση. Εάν έχετε τραυματισμό ή κάποιο πρόβλημα υγείας, ζητήστε τη συμβουλή επαγγελματία υγείας ή φυσικοθεραπευτή πριν ξεκινήσετε.

Το κλειδί είναι να κινείστε με έλεγχο και συνέπεια. Ακόμη και λίγα λεπτά κινητικότητας μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη προσθήκη στο πρόγραμμα άσκησής σας, βοηθώντας σας να εξασκείτε το σώμα σας με μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη τεχνική.