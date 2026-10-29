«Φτιάξε λίγο τη φυσική σου κατάσταση. Κοιτάξτε αυτόν, τον τύπο, κοιτάξτε τον. Είναι χάλια», ξέσπασε ο Τραμπ κατά δημοσιογράφου επειδή τον ρώτησε κάτι που δεν του άρεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμα φορά επιτέθηκε χυδαία σε δημοσιογράφο επειδή επέμεινε να τον ρωτάει για τις προεκλογικές εμφανίσεις του πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας.

Φυσικά ο Τραμπ χωρίς καμία ντροπή, άρχισε να του μιλήσει απαίσια μπροστά στις κάμερες, κάνοντας ακόμα και body shaming. Ο λόγος ήταν απλός: ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ξανά και ξανά γιατί δεν θα εμφανιστεί σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας, κάτι που ο Τραπ δεν ήθελε να απαντήσει.

«Είσαι αηδιαστικός. Φτιάξε λίγο τη φυσική σου κατάσταση. Κοιτάξτε αυτόν, τον τύπο, κοιτάξτε τον. Είναι χάλια» είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο μπροστά στις κάμερες.

Ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει επανειλημμένα αν η απόφαση του να μην παραστεί σε μια συγκέντρωση το Σάββατο στο Κάνσας σχετίζεται με την υγεία του ή το πρόγραμμα των μετακινήσεών του.

«Με ακολουθείς εδώ και δύο εβδομάδες. Νιώθω τέλεια. Αύριο θα πάω στη Φλόριντα. Και μου είπε ποιος είναι ο λόγος που δεν πάω στο Κάνσας. Ξέρεις ποιος είναι ο ο λόγος; Δεν αισθάνομαι πως χρειάζεται να πάω και επιμένει γιατί δεν πάω στο Κάνσας. Είσαι αηδιαστικός, Φαίνεσαι χάλια» απάντησε ο Τραμπ επιμένοντας πως απλά δεν νιώθει την ανάγκη να ταξιδέψει στο Κάνσας, καθώς είναι αισιόδοξος για τις επερχόμενες εκλογές στην πολιτεία.

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