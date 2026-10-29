Ο Ομπάμα έκανε λόγο για «ταραγμένους καιρούς» και για «πρόσωπα στην εξουσία (...) που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φιγούρα και για την επίδειξη ισχύος».

Κανένας από τους δύο δεν είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έχουν κινητοποιηθεί στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί προεκλογικές εμφανίσεις εδώ και ημέρες, ένδειξη της ανησυχίας των Ρεπουμπλικάνων μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ ο Ομπάμα είχε διατηρήσει χαμηλό προφίλ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.

Χθες Τετάρτη ο Ομπάμα συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μόροου, της Τζόρτζια, όπου κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, τον Τζον Όσοφ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον Τραμπ για την απόφασή του να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα και να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα όμως ο Ομπάμα τόνισε ότι ένα από τα βασικά διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών είναι οι αξίες της Αμερικής.

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«Υπάρχει μια ηθική διάσταση στις επιλογές που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ομπάμα, κάνοντας λόγο για «ταραγμένους καιρούς» και για «πρόσωπα στην εξουσία (...) που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φιγούρα, για την επίδειξη ισχύος» και για να «υποτιμούν τους άλλους, αντί να επιδιώκουν να τους ανυψώσουν».

Τον λόγο πήρε και ο Τζον Όσοφ -τον οποίο συχνά συγκρίνουν με τον Ομπάμα για το επικοινωνιακό του χάρισμα, τη νεαρή ηλικία του και την προσωπικότητά του. Aσκησε επίσης δριμεία κριτική στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το πλήθος φώναζε «Yes we can» («Ναι, μπορούμε»), το εμβληματικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει σχεδόν σε επίπεδο ρεκόρ, με τους Αμερικανούς να είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι από το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο ο aμερικανός πρόεδρος παραμένει μια κεντρική προσωπικότητα των Ρεπουμπλικάνων.

Ήδη 40 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει για τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το Election Lab του πανεπιστημίου της Φλόριντα. Συνολικά 45,9 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν πρόωρα στις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές, το 2022.

Διαδηλωτές κατά του Τραμπ

Απευθυνόμενος σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Τσίλικοουθ του Οχάιο, ο Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του απερχόμενου γερουσιαστή Τζον Χάστεντ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Σέροντ Μπράουν δηλώνοντας ότι στηρίζει τη μεταναστευτική πολιτική που είχε ως αποτέλεσμα η πόλη Σπρίνγκφιλντ να γεμίσει Αϊτινούς μετανάστες. «Αυτή η πόλη πάει κατά διαόλου», τόνισε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εκλογές του 2022 ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι Αϊτινοί μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ τρώνε γάτες και σκύλους, κάτι που τοπικοί αξιωματούχοι διέψευσαν.

Σε όλες τις πρόσφατες εμφανίσεις του, ενθουσιώδη πλήθη υποδέχονται τον Ρεπουμπλικάνο, όμως εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν πάρει θέση κατά μήκος των δρόμων από τους οποίους πέρασε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ στο Τσίλικοουθ, κρατώντας πανό που έγραφαν «Άρπαξέ τους από την κάλπη» (μια αναφορά στη φράση «άρπαξέ τις από το μ…ί», που έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος) και «GOP: Guardians of pedophiles» (Ρεπουμπλικάνοι: Φύλακες παιδόφιλων).

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης το πλήθος διέκοψε επανειλημμένα τον Τραμπ και τουλάχιστον ένα μέλος του κοινού φώναξε κάτι για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

«Πέταξα έξω από το Μαρ-α - Λάγκο τον Έπσταϊν», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.