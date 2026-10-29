Ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για την ελληνική αποχή κατά την ψηφοφορία για το ψήφισμα που κατέθεσε η Κούβα, το οποίο απαιτεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο των ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ βρέθηκε ακόμη μία φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, όταν μετά από 33 χρόνια απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το ψήφισμα της Κούβας που απαιτεί τον τερματισμό του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορμή την ελληνική αποχή κατά την ψηφοφορία για το ψήφισμα που κατέθεσε η Κούβα, το οποίο απαιτεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο των ΗΠΑ.

«Η στάση της είναι κατάπτυστη και απαράδεκτη! Μαζί με μια χούφτα ακόμα χώρες, ευθυγραμμίστηκε με την καμπάνια των ΗΠΑ ενάντια στο ψήφισμα της Κούβας, ενώ αυτό εγκρίθηκε από μεγάλη πλειοψηφία 130 χωρών στη Γενική Συνέλευση.

Η επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ένα ακόμα στοιχείο της εμπλοκής στα ιμπεριαλιστικά αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια ενάντια στους λαούς, σε μια στιγμή μάλιστα που δυναμώνουν οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ, ακόμα και για ένοπλη επέμβαση ενάντια στην Κούβα. Η στάση της την καθιστά συνένοχη στο συνεχιζόμενο έγκλημα του αποκλεισμού που δημιουργεί τεράστια βάσανα και στερήσεις στον κουβανικό λαό και στρώνει το έδαφος για την αποδοχή των προσχημάτων και τη στήριξη μιας ενδεχόμενης ιμπεριαλιστικής επέμβασης, ενός νέου εγκλήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Δυστυχώς για την κυβέρνηση της ΝΔ, ο ελληνικός λαός τρέφει βαθιά και πλατιά αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης για τον ηρωικό λαό της Κούβας που αντιστέκεται για πάνω από 60 χρόνια στον βάρβαρο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί και να εκφράζει την έμπρακτη διεθνιστική του αλληλεγγύη στην Κουβανική Επανάσταση και τον λαό της, να καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στην οποία πλέον συμβάλει και η ελληνική κυβέρνηση».