«Η απόφαση Μητσοτάκη για την παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία σηματοδοτεί την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου».

Για μεγάλο λόγια χωρίς αντίκρισμα σχετικά με τις αιτιάσεις της κυβέρνησης για ισχυρές συμμαχίες κάνει λόγο το ΚΚΕ σε σημερινή ανακοίνωση του αναφερόμενο στις σκέψεις Μητσοτάκη να παραμείνει η πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης για τις “ισχυρές συμμαχίες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας” έχουν ήδη αποκαλυφτεί, τόσο στην περίπτωση της Λιβύης, η οποία εγκρίνει το απαράδεκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει συνάψει “αμυντικό σύμφωνο” με την Τουρκία. Αυτές τις εξελίξεις δεν τις εμπόδισαν ούτε η στρατηγική σχέση με το αντιδραστικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας, ούτε τα “σούρτα φέρτα” στη Λιβύη», αναφέρει αρχικά το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Απ’ αυτή τη σκοπιά, η απόφαση Μητσοτάκη για την παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, εκτός του ότι αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα ότι οι πανάκριβοι εξοπλισμοί δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας και σηματοδοτεί την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου, εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που ψήφισαν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εδώ και τώρα να ανακληθεί η πυροβολαρχία “Patriot” με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει το προσωπικό και τα μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους!», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.