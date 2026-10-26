Την επιλεκτική «σιωπή» της κυβέρνησης γύρω από τα ερωτήματα σχετικά με τη τοποθέτηση Μπεκίρη στο πρωθυπουργικό γραφείο αναδεικνύει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Την αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφερε η παραίτηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τα καθήκοντά του ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζεται πως «ο κ. Μπεκίρης αποχωρεί "ατάκτως" από τα καθήκοντά του, αμέσως μετά τις αποκαλύψεις και τα διαρκή και αναπάντητα ερωτήματά μας εδώ και εννιά ημέρες».

Στην ανακοίνωσή της, η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρει πως η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπεκφέυγει από τα ερωτήματα που θέτει η ΕΛΑΣ, τα οποία περιστρέφονται γύρω από τις συνθήκες στις οποίες ο Μιχάλης Μπεκίρης τοποθετήθηκε στην «επίμαχη» θέση.

«Και ένα ακόμη ερώτημα, που η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Είναι σύμπτωση ο χρόνος αυτής της αποχώρησης; Ή μήπως η παραίτηση Μπεκίρη έχει σχέση με μια ακόμη δυσώδη υπόθεση, αυτή του κ. Λιόλιου;», προσθέτει η κ. Κουφονικολάκου.

Η υπόθεση Μπεκίρη αποτελεί για την ΕΛΑΣ ένα ακόμη σκάνδαλο, με υπέυθυνο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος «πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει».

«Η ΕΛΑΣ δεν θα αρκεστεί σε μια αποχώρηση. Θα συνεχίσει να ζητά απαντήσεις μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η ιστορία και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι», καταλήγει η ανακοίνωση.