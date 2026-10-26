Για fake news της κυβέρνησης που «δεν έχουν τέλος» κάνει λόγο η Άννα Παπαδοπούλου.

Την έντονη αντίδραση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, προκάλεσαν τα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα οποία ο βασικός κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου, επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου, «για να ρίξουν λάσπη στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ικανοί να μιλήσουν ακόμη και για αποφυλάκιση ανθρώπου που δεν εξέτισε ποινή!»

Ο κ. Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτοδίκως το 2015 επί κυβέρνησης Τσίπρα και όχι Σαμαρά, όπως ισχυρίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Έπειτα, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του, με συνέπεια να παραμείνει ελεύθερος, ενώ στη συνέχεια, αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Έτσι λοιπόν, η Άννα Παπαδοπούλου καταρρίπτει το αφήγημα του Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς ο κ. Γιαννακόπουλος ούτε εξέτισε ποινή ούτε εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος Παρασκευόπουλου.

«Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη λάσπη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε μόνιμη πολιτική πρακτική. Έχει όρια η κυβερνητική παραπληροφόρηση; Αν κρίνουμε από την κυβερνητική διαφθορά, μάλλον όχι», καταλήγει η ανακοίνωση.