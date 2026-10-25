Η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε σε εκπομπή, χωρίς να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

Για την απώλεια του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, την Κυριακή (25/10), περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που βιώνει, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, χωρίς να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση. Αναφερόμενη στον γιο της, τον χαρακτήρισε έναν ιδιαίτερα καλό άνθρωπο, τονίζοντας ότι δυσκολεύεται ακόμη να διαχειριστεί την απώλειά του.

«Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Τι να πω; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Τέλος. Αυτό, δεν υπάρχει. Ένα άγιο παιδί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η μητέρα του τραγουδιστή αναφέρθηκε στο κενό που έχει αφήσει ο θάνατός του στην οικογένεια, επαναλαμβάνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όσα έχουν συμβεί. «Τι να πω εγώ; Το παιδί μου τώρα τελείωσε για εμένα. Το έχασα. Από εκεί και πέρα τι να πω; Είναι αργά πια. Είναι αργά. Τελείωσε», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της με τη φράση: «Εγώ έχασα τον λεβέντη μου. Τελείωσε». Πέρα από την προσωπική της οδύνη, η Κλειώ Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του γιου της.

«Δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει, πρέπει. Το πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη. Τι άλλο να πω;», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία της για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η μητέρα του τραγουδιστή επανέλαβε ότι, ανεξάρτητα από όσα λέγονται δημόσια, για την ίδια προέχει η απώλεια του παιδιού της, την οποία αδυνατεί να περιγράψει με λόγια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dme0hg0v7ge1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.