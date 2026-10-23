«Η μουσική κληρονομιά που άφησε εμπεριέχει 100% το στίγμα μου και το δικό του», πρόσθεσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, μέσα από «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από την εκπομπή «Πέφτει η νύχτα στο Ρυθμό», στην οποία εμφανίστηκε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης ερμήνευσε μερικές από τις επιτυχίες, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες, συνεργάζονταν για περίπου 18 χρόνια έχοντας δημιουργήσει από κοινού 22 επιτυχίες.

Παράλληλα, η επαγγελματική τους σχέση εξελίχθηκε σε μία ουσιαστική φιλία, με τον Γιώργο Σαμπάνη να χαρακτηρίζει τον Μαζωνάκη ως έναν «αυτόφωτο καλλιτέχνη».

Η συγκινητική αναφορά του Γιώργου Σαμπάνη στον Μαζωνάκη

Στο σύντομο απόσπασμα ο Γιώργος Σαμπάνης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος βιάστηκε να φύγει. Αυτός, ήταν ένας πολύ αυτόφωτος καλλιτέχνης, ήταν ένα πλάσμα που δεν είχε καμία σχέση με τους συνηθισμένους τραγουδιστές που έχουν την ανάγκη να βγάλουν επιτυχίες για τα ραδιόφωνα και μπλέκουν με τις ανάγκες της δουλειάς».

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Και συνέχισε: «Κάθε τι που τραγουδούσε ήθελε να έχει σχέση με το ποιος είναι εκείνη τη στιγμή και την περίοδο. Ήθελε τα τραγούδια που έλεγε να είναι κατεξοχήν ο εαυτός του. Μπορεί να του πήγαινα την μεγαλύτερη επιτυχία του κόσμου και να μου έλεγε ‘Δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν μου θυμίζει εμένα, αλλά θέλω να πω αυτό…’, που δεν θύμιζες επιτυχία».

Μιλώντας για τη σχέση του με τον εκλιπόντα ερμηνευτή, ο Γιώργος Σαμπάνης πρόσθεσε: «Από συνεργάτες γίναμε κάπως… κάτι παρά πάνω. Το φίλοι μπορεί να ακουστεί κάπως λίγο. Ο Γιώργος είχε κάποιους φίλους που ζούσε τη ζωή του, αλλά δεν άφησε κάτι πίσω του με αυτούς. Εγώ, ναι, ήμουν φίλος του, αλλά ήμουν περισσότερο φύλακάς του. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η μουσική κληρονομιά που άφησε εμπεριέχει 100% το στίγμα μου και το δικό του. Μόνο άμα χάσεις έναν άνθρωπο που έχεις ταυτιστεί μαζί του μπορεί να φας φρίκη και να πεις ‘Ωχ, τι είναι αυτό που έγινε’».

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