Η αναφορά του Σταμάτη Γονίδη στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Σταμάτης Γονίδης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως αν δεν είχε την οικογένειά του, θα είχε επιλέξει να ζήσει λιτά ως μοναχός.

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του στην πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ερμηνευτή να σημειώνει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έχει φύγει από τη ζωή.

Όσα δήλωσε ο Σταμάτης Γονίδης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»

Αρχικά, ο Σταμάτης Γονίδης απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με το αν φοβάται τον θάνατο, δήλωσε: «Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τας φρένας, ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι είναι ένας θάνατος. Η λέξη βιώνω είναι αρχαία λέξη, ‘βίος’, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ ζω, βιώνω, είναι χωρίς να το επιλέξω. ‘Αποβιώνω’ είναι φεύγω από τη βία, άρα, τι να φοβηθείς το να φύγεις από τη βία; Θέλω να εξαφανιστώ και όχι να φύγω εγώ και να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος, όλοι γελάνε και το μωρό κλαίει. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος όλοι κλαίνε. Άρα αυτός γελάει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σταμάτης Γονίδης, προχώρησε σε μία προσωπική αποκάλυψη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω 20 χρόνια, και το μωρό, θα είχα επιλέξει να είμαι μοναχός κάπου, αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μόνο μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι… Με μακαρόνια, όσπρια, πατατούλες και σαλατίτσα, εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, το έχω πολεμήσει αυτό το δαιμόνιο».

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Και πρόσθεσε: «Το άλλο, θα ήθελα να είμαι ερευνητής. Να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα. Ούτε ο Ιπποκράτης διδάχθηκε, ούτε ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, αυτά που είπε τα βίωσε, τα αντιλήφθηκε».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κλείνοντας, ο Σταμάτης Γονίδης, μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, από του οποίο τον θάνατο έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες:

«Μου λείπει πολύ! Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω γιατί με τον Γιώργο βρισκόμασταν και λέγαμε μόνο αστεία και γελάγαμε».

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