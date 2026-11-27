Μπλόκο στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα-«βιτρίνες» έβαλε το «ελληνικό FBI», περνώντας χειροπέδες σε συνολικά 22 άτομα κατά τη διάρκεια δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δύο διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κοινό παρονομαστή τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα - βιτρίνες, πραγματοποιήθηκαν απο το ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά 22 ατόμων.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί εντόπισαν κατάστημα στη Νέα Σμύρνη, όπου φέρεται να διεξάγονταν παράνομα παιχνίδια ρουλέτας και χαρτοπαιξίας, ενώ στη δεύτερη, στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η λειτουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με δυνατότητα πονταρίσματος, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Νέα Σμύρνη - Ρουλέτες, τραπέζια χαρτοπαιξίας και 13.160 ευρώ

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα, όπου διαπιστώθηκε ότι διεξάγονταν τυχερά παιχνίδια τύπου ρουλέτας και χαρτοπαιξίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή των παιγνίων, ενώ άλλα δύο άτομα φέρονται να είχαν αναλάβει τη διοργάνωσή τους και την ανταλλαγή μαρκών με χρηματικά ποσά. Στο κατάστημα είχαν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία του χώρου, μεταξύ των οποίων κρουπιέρηδες, σερβιτόρες, καθώς και άτομο που επιτηρούσε τον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση καμερών επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ η ελεγχόμενη είσοδος φέρεται να είχε στόχο την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.

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Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 5 επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες, 5 τραπέζια χαρτοπαιξίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 11 κάμερες επιτήρησης, πλήθος μαρκών και παιγνιόχαρτων, 4 ασύρματα τηλεχειριστήρια, ιδιόχειρες σημειώσεις με καταγραφή του ταμείου ανά ημέρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 13.160 ευρώ.

Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, ενώ μεταξύ αυτών εντοπίστηκε και ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη - Ηλεκτρονικά φρουτάκια και server

Παράνομη δραστηριότητα με ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια εντοπίστηκε και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κεντρικού υπολογιστή (server). Σε πέντε από αυτούς εμφανίζονταν ηλεκτρονικά φρουτάκια με σχηματισμό τρίλιζας και δυνατότητα πονταρίσματος. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος άλλαζε την εικόνα που προβαλλόταν στις οθόνες, προκειμένου να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητα από τους ελέγχους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ο προσωρινά υπεύθυνος, υπάλληλος του καταστήματος και η σερβιτόρα, καθώς και 5 πελάτες που φέρονται να συμμετείχαν στα παράνομα παιχνίδια.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρική μονάδα υπολογιστή που λειτουργούσε ως server, καθώς και 1.150 ευρώ.

Ο προσωρινά υπεύθυνος και η υπάλληλος οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι 5 πελάτες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.