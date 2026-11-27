Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Σε αδιέξοδο κατέληξαν χθες, Πέμπτη, οι διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2028-2034), καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των 27 κρατών-μελών αποδείχθηκαν πολύ βαθύτερες από ό,τι αναμενόταν.

Αν και δεν αναμενόταν να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το χάσμα αποδείχθηκε μεγάλο και οι συνομιλίες διακόπηκαν νωρίτερα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ακύρωσαν τη δεύτερη ημέρα της συνόδου, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν περιθώρια συμβιβασμού.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις επιδίωκαν να εξασφαλίσουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους και αρκετά πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξουσία την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Από πού προέρχονται τα χρήματα

Η νεότερη πρόταση, η οποία έχει ήδη περιοριστεί σε σχέση με την αρχική που είχε κατατεθεί το 2025, προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 1,582 τρισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Περίπου τα δύο τρίτα των πόρων προέρχονται από τις εθνικές εισφορές των κρατών-μελών, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσό που καταβάλλουν στα ευρωπαϊκά ταμεία.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται επίσης από διάφορες άλλες πηγές εσόδων, όπως:

Το 75% των τελωνειακών δασμών που εισπράττουν τα κράτη-μέλη από τις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ.

Εισφορά ίση με το 0,3% των εσόδων κάθε χώρας από τον ΦΠΑ, η οποία υπολογίζεται με βάση μια εναρμονισμένη φορολογική βάση, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των εισφορών, παρά τους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Ειδική εισφορά 0,80 ευρώ ανά κιλό (800 ευρώ ανά τόνο) για τα μη ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα συσκευασίας που παράγει κάθε κράτος-μέλος.

Πρόστιμα για παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, εισφορές τρίτων χωρών σε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και φόροι επί των μισθών των υπαλλήλων της ΕΕ.

Με στόχο την αύξηση των εσόδων της ΕΕ και τον περιορισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων για τα κράτη-μέλη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν την ένταξη νέων πηγών χρηματοδότησης στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η επιβολή ψηφιακού φόρου στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα έσοδα από τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), η φορολόγηση των μη ανακυκλωμένων ηλεκτρονικών αποβλήτων και των προϊόντων καπνού, καθώς και η αξιοποίηση των εσόδων από το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Γιατί η πιθανή εκλογή της Λεπέν προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες

Η προοπτική ανάληψης της γαλλικής προεδρίας από τη Μαρίν Λεπέν αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία συμφωνίας.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς έχει δεσμευτεί ότι, εάν εκλεγεί, θα περιορίσει την ετήσια συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα 5 δισ. ευρώ.

Η Γαλλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καθαρός χρηματοδότης της ΕΕ μετά τη Γερμανία.

Οι ετήσιες ακαθάριστες εισφορές της κυμαίνονται μεταξύ 21 και 31 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή συνεισφορά της ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ, αφού αφαιρεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που επιστρέφουν στη χώρα.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν το όριο των 5 δισ. ευρώ που έχει εξαγγείλει η Λεπέν αφορά τις ακαθάριστες ή τις καθαρές εισφορές της Γαλλίας.

Επιπλέον, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα διακόψει την οικονομική στήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία , μεταφέροντας μεγαλύτερο βάρος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συνεχίσουν της στήριξή τους προς το Κίεβο.

Πώς θα μπορούσε να μπλοκάρει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις Βρυξέλλες είναι ότι η έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μία χώρα μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία ασκώντας βέτο.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία πριν από την ανάληψη της γαλλικής προεδρίας από τη Λεπέν, η ίδια θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το δικαίωμα, αναγκάζοντας τις υπόλοιπες χώρες ουσιαστικά να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις από την αρχή.

Ωστόσο, η συμφωνία για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γνωστή ως «Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους» (Own Resources Decision), πρέπει επίσης να επικυρωθεί από τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου του γαλλικού.

Επομένως, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, αυτή δεν θα είναι νομικά δεσμευτική εάν δεν έχει προηγουμένως επικυρωθεί από το γαλλικό κοινοβούλιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συμφωνία θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Τα τρία βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών

Οι διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επικεντρώνονται σε τρία ζητήματα:

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού: Οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν ζητούν σημαντική μείωσή του. Αντίθετα, τα κράτη που είναι καθαροί αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων επιδιώκουν την αύξησή του.

Οι εκπτώσεις στις εισφορές: Οι χώρες που συνεισφέρουν καθαρά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ζητούν επίσης πρόσθετες εκπτώσεις, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τα ποσά που καταβάλλουν στα ευρωπαϊκά ταμεία. Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσχέραινε τη χρηματοδότηση βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία και η στήριξη των φτωχότερων περιφερειών.

Η κατανομή των κονδυλίων: Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα χρήματα. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού εξακολουθεί να κατευθύνεται στη στήριξη των αγροτών και των αλιέων, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις φτωχότερες περιφέρειες, προτεραιότητες που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εδώ και δεκαετίες.

Ορισμένα κράτη-μέλη, ωστόσο, επιδιώκουν τη μετατόπιση περισσότερων πόρων προς την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ απέναντι σε ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ.

Πώς εγκρίνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Για την έγκριση του προϋπολογισμού απαιτείται ομόφωνη συμφωνία και των 27 κυβερνήσεων της ΕΕ. Στη συνέχεια, το σχέδιο προϋπολογισμού αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακολούθως, η «Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους» (Own Resources Decision), η οποία καθορίζει όλες τις πηγές χρηματοδότησης της Ένωσης, πρέπει να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Το μεγάλο «αγκάθι» της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Πέρυσι, η ΕΕ συμφώνησε να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027. Όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία, συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν το ποσό μέσω κοινού δανεισμού, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, για την έγκριση της συμφωνίας απαιτήθηκε ομοφωνία, συμπεριλαμβανομένων και των τριών χωρών που διατηρούσαν επιφυλάξεις.

Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζεται να χορηγηθεί στην Ουκρανία ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ για το 2027. Αυτή τη φορά, όμως, η Γερμανία και άλλες χώρες επιμένουν ότι πρέπει να συμμετάσχουν και τα 27 κράτη-μέλη.

Μάλιστα, το Βερολίνο έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει στον πολυετή προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 εάν δεν υπάρξει καθολική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του νέου δανείου.

Παράλληλα, η ΕΕ έχει προβλέψει κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2028-2034. Το ποσό αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μόνο οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων της Ουκρανίας από την ΕΕ, τους οποίους επίσης καλείται να καλύψει η Ένωση, αναμένεται να ανέλθουν σε 55 έως 65 δισ. ευρώ κατά την επταετία 2028-2034.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση των δανείων και την κάλυψη των τόκων τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με υψηλό δημόσιο χρέος και τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής.

Με πληροφορίες από Reuters