Σκληρές διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2028-2034. Θα συναντηθούν εκ νέου τη 17η Δεκεμβρίου, για να αποπειραθούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό πριν από το τέλος της χρονιάς.

Στόχος: να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν το 2027, αφού θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα μετά τις εκλογές σε χώρες-κλειδιά, πάνω απ’ όλα μετά τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου η άκρα δεξιά προηγείται, κατά δημοσκοπήσεις.

Σφοδρή αντιπαράθεση Μακρόν - Λεπέν

Ελλείψει συμφωνίας, οι ασυνήθιστες αντεγκλήσεις εξ αποστάσεως ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την Μαρίν Λεπέν, φαβορί για τη διαδοχή του γάλλου προέδρου, βρέθηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο στη σύνοδο.

Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού (RN, άκρα δεξιά) κατηγόρησε χθες το μεσημέρι τον αρχηγό του γαλλικού κράτους πως επιδίδεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε «πολιτικάντικους ελιγμούς κάτω από το τραπέζι», με σκοπό να «εμποδίσει τη δημοκρατική έκφραση του γαλλικού λαού», επιδιώκει να κλειδώσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πριν από τις εκλογές της άνοιξης.

Η υποψήφια υπόσχεται σε περίπτωση νίκης της να μειώσει την οικονομική συνεισφορά της Γαλλίας στην ΕΕ και να βάλει τέλος μέσα σε έξι μήνες στη βοήθεια στην Ουκρανία.

Στις Βρυξέλλες, ο κ. Μακρόν προειδοποίησε ότι «αν δεν έχουμε συμφωνία ως την 31η Δεκεμβρίου» για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, «οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο» του 2027, με άλλα λόγια αφού εκλεγεί η επόμενη, ή ο επόμενος, πρόεδρος της Γαλλίας.

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«Δεν πιστεύω πως αυτή θα ήταν η προτιμητέα λύση για την Ευρώπη», συνέχισε, επικρίνοντας εν παρόδω την «αλλόκοτη αλαζονεία» της κ. Λεπέν, που μοιάζει να νομίζει πως «ορίζει ήδη την τύχη της Γαλλίας» αλλά «την τελευταία φορά που κοίταξα, δεν είχε εκλεγεί», όπως είπε σαρκαστικά.

Μέχρι χθες, ο κ. Μακρόν πολύ σπάνια έθιγε εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της Γαλλίας στις συνόδους στις Βρυξέλλες.

Στο τραπέζι περικοπές άνω των 200 δισ. ευρώ

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, που αρχικά προβλεπόταν να φθάσει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αρκετές φορές. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του σχεδίου, που συζητήθηκε χθες, προέβλεπε περικοπές 200 και πλέον δισεκ. ευρώ.

Οι περικοπές όμως θα αποτελούσαν «στρατηγικό λάθος» καθώς η επιλογή αυτή θα ενείχε τον κίνδυνο οι ευρωπαϊκές επενδύσεις να μείνουν πολύ πίσω σε σύγκριση με αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας, επιχειρηματολόγησε ξανά χθες ο κ. Μακρόν. Το Παρίσι συνηγορεί υπέρ πιο «φιλόδοξου» προϋπολογισμού, ενώ χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν επίσης μεγαλύτερες δαπάνες, για τη γεωργία, για την κοινωνική συνοχή και άλλους τομείς.

Για το εκρηκτικό ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής —που καίει τη Γαλλία—, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να δώσει αγώνα προκειμένου να μείνει άθικτο το ύψος των δαπανών και των επιδοτήσεων.

Εκατοντάδες αγρότες διαδήλωσαν χθες στις Βρυξέλλες αξιώνοντας να μη γίνουν περικοπές των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η Γερμανία πιέζει για νέες περικοπές

Στην άλλη πλευρά, αυτή των δημοσιονομικά «φειδωλών», με επικεφαλής τη Γερμανία, το ζητούμενο είναι επιπλέον περικοπές και να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα και στον αγώνα κατά της μετανάστευσης. Το ποσό των 200 δισεκ. ευρώ είναι το ελάχιστο και «δεν θα μείνουμε εκεί», διεμήνυσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «πεποίθησή» του πως τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Η μάχη των λεγόμενων «φειδωλών» με αυτούς που συνηγορούν υπέρ υψηλότερων δαπανών συνεχιζόταν όλη μέρα χθες, με συναντήσεις ομάδων κρατών ενόψει των ευρύτερων συνομιλιών — που κατέληξαν όμως σε αδιέξοδο και στον απότομο τερματισμό των εργασιών της έκτακτης συνόδου.

Το πολιτικό «θέατρο» ήταν «αναμενόμενο»: «οι πάντες είχαν ανάγκη» να εκφράσουν τις θέσεις τους και να δείξουν πως διαφωνούσαν, έκρινε πηγή του AFP στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πρόκειται απλά για «διαδικασία διαπραγμάτευσης», συνόψισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, βλέποντας «θετικό» αποτέλεσμα της χθεσινής συνόδου.

Νέο μέτωπο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο κ. Μερτς από την πλευρά του συνέδεσε την όποια συμφωνία για τον προϋπολογισμό με τη συμμετοχή, «χωρίς εξαίρεση», των χωρών της ΕΕ στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η φραστική βολή του καγκελάριου της Γερμανίας είχε στο στόχαστρο την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Σλοβακία, διότι διστάζουν να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Οι διαπραγματεύσεις του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες αναγγέλλονται δύσκολες και διαρκείας, πιθανόν πολυήμερης.

Ο κ. Μερτς από την πλευρά του συνέδεσε την όποια συμφωνία για τον προϋπολογισμό με τη συμμετοχή, «χωρίς εξαίρεση», των χωρών της ΕΕ στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η φραστική βολή του καγκελάριου της Γερμανίας είχε στο στόχαστρο την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Σλοβακία, διότι διστάζουν να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Οι διαπραγματεύσεις του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες αναγγέλλονται δύσκολες και διαρκείας, πιθανόν πολυήμερης.