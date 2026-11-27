Το πρόβλημα αναδεικνύει με επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), καταγγέλλοντας πρακτικές που επιτρέπουν σε ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά να αποκομίζουν κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.

Ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές τις αστοχίες στη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αποφάσεις που ελήφθησαν για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος φαίνεται να έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες κερδοσκοπίας. Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις περιμένουν να επωφεληθούν από την αυξημένη παραγωγή φθηνού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόσθετες χρεώσεις.

Το πρόβλημα αναδεικνύει με επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), καταγγέλλοντας πρακτικές που επιτρέπουν σε ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά να αποκομίζουν κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.

Το καλοκαίρι του 2026 η ρυθμιστική αρχή διεύρυνε από τα -50 στα -100 ευρώ ανά μεγαβατώρα το όριο τιμής στην αγορά εξισορρόπησης, δίνοντας ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο στους παραγωγούς να περιορίζουν την παραγωγή τους όταν υπάρχει περισσότερο ρεύμα από όσο χρειάζεται η χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, ορισμένες εταιρείες που διαχειρίζονται μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκμεταλλεύονται τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλώνοντας μεγαλύτερη παραγωγή από αυτήν που πραγματικά αναμένουν, ώστε να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από τη μείωσή της.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να δηλώσει ότι θα παράγει 100 μεγαβατώρες, ενώ γνωρίζει ότι θα παράγει 80, προσβλέποντας σε οικονομικό όφελος για τις υπόλοιπες 20.

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Ο λογαριασμός στους καταναλωτές

Το κόστος αυτών των μηχανισμών μεταφέρεται τελικά στους καταναλωτές. Μάλιστα, τις μεσημβρινές ώρες, όταν η χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος μηδενίζεται, οι πρόσθετες χρεώσεις εξισορρόπησης φτάνουν ακόμη και τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ενδεικτικό του μεγέθους της επιβάρυνσης είναι ότι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, οι σχετικές χρεώσεις έφτασαν τα 22,92 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχο πρόβλημα εντοπίζεται στις μονάδες άντλησης νερού για την αποθήκευση ενέργειας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αντί να αγοράζουν ρεύμα όταν αυτό είναι σχεδόν δωρεάν, περιμένουν μέχρι το σύστημα να χρειαστεί μεγαλύτερη κατανάλωση, προκειμένου να αποζημιωθούν για τη λειτουργία τους.

Με άλλα λόγια, αντί να πληρώνουν για να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, πληρώνονται για να την καταναλώσουν.