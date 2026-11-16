Αύριο θα μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια, από το 2027, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Σε συμφωνία για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να καταλήξει αύριο, Τρίτη, ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

«Θα καταλήξουμε σε συμφωνία αύριο», δήλωσε ο Μερτς μετά τη συνάντησή του με τους συμμάχους του από το συντηρητικό κόμμα CSU, στο Μόναχο.

Ο Γερμανός καγκελάριος εκτίμησε ότι θα είναι σύντομες οι συνομιλίες με τους κυβερνητικούς εταίρους του από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Εκτιμώ ότι η διαδικασία θα είναι σχετικά σύντομη, καθώς το Σαββατοκύριακο επανεξετάσαμε τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι, αύριο θα μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια, από το 2027, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών», δήλωσε ο Μερτς.

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ ορισμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι επωφελούνται ήδη από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή που προβλέπει η ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται σε 0,05 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Reuters