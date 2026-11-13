Δεν θέλουμε να δούμε ένα δεύτερο Άνκορατζ, σχολίασε ο Μερτς αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Από το Δουβλίνο, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ⁠να μην δημιουργήσει εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχει την επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι αυτό μπορεί να μετατραπεί σε “δεύτερο Ανκορατζ”είπε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών στο Δουβλίνο.

«Για αυτόν τον λόγο θέλω α επισημάνω το μήνυμά μας προς τις ΗΠΑ πολύ ξεκάθαρα: παρακαλώ όχι εκπλήξεις. Συνεχίστε να παίζετε στον ρόλο σας ως μέρος της “Ομάδας Ευρώπη” και “ομάδα Ουκρανία”».

Ο Μερτς τόνισε ακόμα ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να συζητήσει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με τη Ρωσία, μία νέα ρωσική απαίτηση στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

«Η Ρωσία θέλει να μιλήσει για ερωτήσεις που αφορούν στην ευρωπαΪκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Εμείς δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι, που υπάρχει ήδη» είπε ο Μερτς προσθέτοντας πως είναι «δεδομένο» ότι η χώρα του θα μπορούσε να είναι μέρος της οποιαδήποτε ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας, σημείωσε το AFP.