Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε πως το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υπογράψει «σύμφωνα αμοιβαίας μη επίθεσης» με τη Μόσχα.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, ο Αμερικανός διαπραγματευτής και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ ουσιαστικές», αν και «αρκετά δύσκολες, έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες που δεν βρεθήκαμε από κοντά».

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθούν με τον Πούτιν στη Μόσχα την Πέμπτη, προκειμένου να «επανεξετάσουν όσα συζητήθηκαν σήμερα και να προσπαθήσουν να σημειώσουν πρόοδο σε ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν». Στη συνέχεια, θα μεταβούν αεροπορικώς στο Δουβλίνο για να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε «να τον ενημερώσουν για τις εξελίξεις και να διερευνήσουν περαιτέρω ορισμένες από τις ιδέες που προέκυψαν σήμερα», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι θα βρίσκεται στο Δουβλίνο για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μαζί με άλλους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Κούσνερ εξήγησε πως ελπίζει να «οριστικοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια» καθώς και «τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση κρατουμένων» κατά τη διάρκεια της αυριανής συνάντησης με τον Πούτιν.

{https://x.com/SkyNews/status/2120481146035167673}

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Τα σενάρια Ρώσου διπλωμάτη για ΝΑΤΟ και Μόσχα

Ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης παρουσίασε μια σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Μιλώντας σε διάσκεψη για την ασφάλεια στη Μόσχα, ο Αλεξέι Ντρομπίνιν ανέλυσε τρία σενάρια.Η πρώτη επιλογή αφορούσε μια συλλογική αμυντική συμμαχία ή διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής, παρόμοιες με εκείνες που διατηρεί η Ρωσία με τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2120510606117650435}

Η δεύτερη πιθανότητα που ανέφερε αφορούσε πολιτικές συμφωνίες περί μη παροχής βοήθειας προς τους αντιπάλους της άλλης πλευράς σε περίπτωση επίθεσης, αντίστοιχες με το σύμφωνο που έχει συνάψει η Μόσχα με το Ιράν ενώ η τρίτη επιλογή, που παρουσίασε, ήταν η σύναψη διμερών συμφώνων αμοιβαίας μη επίθεσης.

«Για παράδειγμα, τέτοιου είδους συμφωνίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, με μεμονωμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία στη συνέχεια θα λάμβαναν ενδεικτικά πρόσθετες, εξατομικευμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Ντρομπίνιν στη διάσκεψη.

Συμμετοχή της Ευρώπης θέλει ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επιμένει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εκπροσωπείται σε όλα τα στάδια της πραγματικής διπλωματίας, δήλωσε.

Σε ανάρτησή του στο X μετά την ενημέρωση που είχε για την πορεία των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, ο Ζελένσκι έγραψε πως «πρώτα απ΄όλα υπάρχει μία σημαντική διευθέτηση που αφορά στις προετοιμασίες για την νέα ανταλλαγή κρατουμένων. Δεύτερον, τα μέρη συζήτησαν τις απόψεις τους για τις εγγυήσεις ασφαλείας, και είναι απαραίτητο για το πρώτο βήμα γα το τέλος του πολέμου και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Τρίτον, συζητήθηκαν ευρύτερα σχήματα για περαιτέρω εργασίες, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι Ευρωπαίοι.

{https://x.com/rustem_umerov/status/2120505723016921426}

Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβούν στη στη Ρωσία όπου θα έχουν συνάντηση με τον Πούτιν και, μετά τις συνομιλίες αυτές, θα συντονίσουμε εκ νέου τις θέσεις μας και θα καθορίσουμε ποια επόμενα βήματα είναι εφικτά. Θα συναντηθούμε μαζί τους αύριο στο Δουβλίνο. Η προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι το τέλος του πολέμου όσο το δυνατόν πιο σύντομα, με διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εκπροσωπείται σε όλα τα στάδια της πραγματικής διπλωματίας. Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να έχουν μία ισχυρή θέση και να ασκήσουν επιρροή στην πηγή αυτού του πολέμου - δηλαδή στη Ρωσία - ώστε η Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια προκάλεσε» κατέληξε ο Ζελένσκι.

Συνομιλίες Μερτς - Πούτιν

Μετά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ενδέχεται να ακολουθήσουν συνομιλίες μεταξύ του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να «ακολουθήσουν», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μερτς είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τον Πούτιν, ο Γερμανός εκπρόσωπος είπε σε συνέντευξη Τύπου πως «Καταλήξαμε πλέον στο Άμπου Ντάμπι σε μια συνεννόηση ως προς τις γενικές γραμμές. Η συνεννόηση αυτή έχει πλέον κοινοποιηθεί στον Ρώσο πρόεδρο. Και με βάση αυτό, ενδέχεται να ακολουθήσουν συνομιλίες» δήλωσε.

Εκπρόσωποι από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις διήμερες συνομιλίες τους στο Άμπου Ντάμπι με στόχο τη διερεύνηση πιθανών επόμενων κινήσεων για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Guardian