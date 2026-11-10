«Σημαντική σύλληψη για καταγγελίες περί κατασκοπείας», λέει ο επικεφαλής του FBI.

Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας. Μια σύλληψη που χαρακτηρίζει σημαντική το FBI.

Ο 41χρονος, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, συνελήφθη κοντά στο Γκλούστερ, ως ύποπτος για παραβίαση δύο άρθρων του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, για συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και απόκτηση ή αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεργάστηκε στενά με το FBI και τον αμερικανικό στρατό, αναφέρει σε ανακοίνωση η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου. Ο επικεφαλής του FBI, Κρις Πατέλ, έκανε λόγο για «σημαντική σύλληψη» η οποία αφορά «κατηγορίες για κατασκοπεία, ζήτημα που αποτελεί «μέγιστη ανησυχία για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας».

Το FBI «δεν έχει καμία ανοχή για οποιονδήποτε παραβιάζει τον όρκο του στις ΗΠΑ και που οι ενέργειές του θέτουν σε κίνδυνο τη δική μας εθνική ασφάλεια και των εταίρων μας», συμπλήρωσε ο Πατέλ.

Εκτός από τη σύλληψη του 41χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, γίνονται έρευνες σε δύο σημεία στο Γκλούστερ. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η σύλληψη δεν σχετίζεται με άλλες έρευνες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που δείχνει ότι δεν έχει σχέση με τις συλλήψεις που έγιναν τον Σεπτέμβριο κοντά στην αεροπορική βάση Fairford της RAF, που είναι σε μικρή απόσταση από το Γκλούστερ.