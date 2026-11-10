Το Πεκίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο κατασκοπείας, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να δηλώνει ότι οι κατηγορίες ήταν «εντελώς ανυπόστατες εικασίες που είχαν ως στόχο να σπιλώσουν και να διαβάλουν την Κίνα».

Η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, κατηγορούνται για εξαπάτηση των μετόχων σε αγωγή που κατατέθηκε σχετικά με το σκάνδαλο κινεζικής κατασκοπείας που συγκλονίζει την εταιρεία των 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νομική ενέργεια εκδηλώθηκε καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το FBI διερευνά τη εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με μια φερόμενη κινέζα κατάσκοπο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, η Nvidia και ο Χουάνγκ παραπλάνησαν τους μετόχους σχετικά με την ερωτική σχέση του στελέχους με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση μαζί του.

Οι μέτοχοι ισχυρίζονται ότι και τα δύο μέρη παρέλειψαν να αποκαλύψουν πως το ζήτημα εγείρει ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που απειλούσαν τη φήμη και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Nvidia.

Οι New York Times ανέφεραν την ερωτική σχέση τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε πράκτορα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ ανέφερε στους εργαζομένους της Nvidia ότι υπήρξε άπιστος προς τη σύζυγό του, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη φερόμενη σχέση.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με αναφορές που θέλουν τον Χουάνγκ να αποτελεί «στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών». Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν κατακόρυφη πτώση τη Δευτέρα, κλείνοντας με απώλειες 4,3%, γεγονός που μειώνει τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia κατά περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγωγή κατατέθηκε πέντε λεπτά μετά το κλείσιμο της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Είναι σύνηθες οι μέτοχοι να προσφεύγουν δικαστικά κατά εταιρειών μετά από απρόσμενες πτώσεις της τιμής των μετοχών. Οι μέτοχοι της Nvidia, με επικεφαλής τον Μαρκ Κίστενμαχερ, έναν ιδιώτη επενδυτή, ζητούν ακαθόριστες αποζημιώσεις από τους κατηγορουμένους.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το FBI ερευνά τη σχέση του Χουάνγκ, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως το στέλεχος έχει λόγο να ανησυχεί. «Γνωρίζω ότι το FBI το εξετάζει σε σχέση με κάτι άλλο και πιστεύω ότι θα είναι εντάξει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

«Μίλησα μαζί του σήμερα απλά για να δω αν αισθάνεται καλά, πώς τα παίει», ανέφερε ο Τραμπ. «Είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο ήταν κατάσκοπος».

Ο Χουάνγκ ανέφερε σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Nvidia: «Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αφοσιωμένος στην προστασία της Nvidia και στην υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών».

Πηγή: Guardian