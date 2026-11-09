Η προσωπική περιουσία του Χουάνγκ, στενά συνδεδεμένη με το περίπου 4% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Nvidia, υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 160 δισ. δολάρια.

«Οφείλω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους εσάς» γράφει σε δημόσια δήλωσή του ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Nvidia, αποδεχόμενος ότι έχει υπάρξει «άπιστος» στη σύζυγό του στον 10ετή γάμο τους.

«Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μου. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που έκαναν. Λυπάμαι βαθύτατα» αναφέρει στη δημόσια συγγνώμη του που κοινοποίησε η εταιρεία.

«Δεν στάθηκα πιστός στη σύζυγό μου» έγραψε στο μήνυμά του ο Τζένσεν Χουάνγκ.

«Σε όλη μου τη ζωή, η οικογένειά μου μού προσέφερε αγάπη και στήριξη. Αξίζουν την ειλικρίνεια και την αφοσίωσή μου. Αντ' αυτού, τους απογοήτευσα και έπληξα τη ζωή που χτίσαμε μαζί. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου και τον πόνο που προκάλεσα, και αποδέχομαι την κριτική που συνεπάγονται. Στη σύζυγο και την οικογένειά μου: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει ό,τι έχω κάνει. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα βρει τη δύναμη να επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον καιρό, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας» ανέφερε ο ιδρυτής της Nvidia.

Ωστόσο το μήνυμά του δεν σταμάτησε εκεί καθώς απηύθυνε ανάλογο μήνυμα και προς τους συναδέλφους του.



«Στους συναδέλφους μου στην Nvidia, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους συνεργάζομαι εδώ και δεκαετίες, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας σε όλο τον κόσμο: αξίζετε κάτι καλύτερο από εμένα. Το να ηγούμαι της Nvidia αποτελεί το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Καθήκον μου είναι να σας υπηρετώ και να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Απέτυχα να ανταποκριθώ σε αυτή την ευθύνη, Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην Nvidia και θα εργαστώ για να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας» πρόσθεσε ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Χουάνγκ αναφέρθηκε και στις ανησυχίες που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις με Κινέζα κατάσκοπο περί εθνικής ασφάλειας.

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«Όσον αφορά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα. Στηρίζω αυτή την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Δεσμεύομαι να προστατεύσω την Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής. Νιώθω περήφανος και ευγνώμων που είμαι Αμερικανός» τόνισε.

Κλείνοντας τη δημόσια συγγνώμη του, ο Χουάνγκ ανέφερε πως «η οικογένειά μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές μου. Την ευθύνη φέρω εγώ. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα οι New York Times αποκάλυψαν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο Χουάνγκ ενδέχεται να παγιδεύτηκε από μια Κινέζα επιχειρηματία με το όνομα Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, στο πλαίσιο αυτού που η εφημερίδα χαρακτήρισε ως «συνωμοσία κατασκοπείας».

Η πορεία στην Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ χρωστά τη δημοφιλία του στην επιτυχία των μικροτσίπ της Nvidia που ονομάζονται κάρτες γραφικών ή GPU (Graphics Processing Unit) και αποτελούν κλειδί στην ανάπτυξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Η δίψα του τομέα της τεχνολογίας αιχμής για τις GPU, που πωλούνται έναντι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων το τεμάχιο, εκτίναξε την κεφαλαιοποίηση της καλιφορνέζικης εταιρείας στα 4.500 δισ. δολάρια.

Η προσωπική του περιουσία, στενά συνδεδεμένη με το περίπου 4% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Nvidia, υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 160 δισ. δολάρια. Ο Χουάνγκ γεννήθηκε στην Ταϊπέι το 1963 και ενσαρκώνει το παλιό κλασικό αμερικανικό success story.

Στα 9 του χρόνια στάλθηκε μαζί με τον αδερφό του από την Ταϊλάνδη, όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς τους, σε θείους του, μετανάστες στις ΗΠΑ. Οι συγγενείς τους έγραψαν τα δύο παιδιά εσωτερικά στο Oneida Baptist Institute, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε ιδρυθεί με σκοπό την αναμόρφωση ανήλικων μελών συμμοριών, πιστεύοντας ότι είναι ένα υψηλού κύρους οικοτροφείο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ήταν ο μικρότερος μαθητής του ιδρύματος, δεν μιλούσε αγγλικά και έπεφτε αδιάκοπα θύμα bullying, ενώ ήταν υποχρεωμένος να καθαρίζει τις τουαλέτες του σχολείου κατά τη διάρκεια των δύο ετών που πέρασε στο οικοτροφείο, τα οποία καθόρισαν τη ζωή του. «Δουλεύαμε πραγματικά πολύ και τα άλλα παιδιά ήταν πολύ σκληρά... Αλλά, στην τελική, απόλαυσα τον χρόνο που πέρασα εκεί», έλεγε σε συνέντευξη που είχε δώσει στο δημόσιο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Στην κορυφή

Στο μεταξύ, επέστρεψε στην οικογένειά του, όταν οι γονείς του εγκαταστάθηκαν στο Όρεγκον, όπου προχωρούσε σε ανώτερες τάξεις του σχολείου, για να τελειώσει στα 20 του χρόνια το πανεπιστήμιο. Αρχικά εργάστηκε στις εταιρείες AMD και LSI Logic, ειδικευμένες στους ημιαγωγούς, και ανέπτυξε μικροτσίπ, που είναι και το πάθος της ζωής του.

Το 1993 ίδρυσε τη Nvidia «για να επιλύσει προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειρισθούν οι κοινοί υπολογιστές», με ημιαγωγούς αρκετά ισχυρούς ώστε να διαχειρίζονται τα 3D, όπως εξήγησε στο podcast «No Priors».

Το 1999, η Nvidia ανέπτυξε την πρώτη GPU. «Είναι ο πιο παθιασμένος άνθρωπος που έχω δει στη ζωή μου», δήλωσε πρώην υπάλληλος της Nvidia. «Θέλεις να τον ευχαριστήσεις και ντρέπεσαι αν δεν έκανες το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις».

Χαρισματικός, ντυμένος πάντα με ένα μαύρο T-shirt και δερμάτινο μπουφάν, ο Τζένσεν Χουάνγκ ξεχώρισε ανάμεσα στους μεγιστάνες της υψηλής τεχνολογίας. Το τατουάζ του με το logo της Nvidia, η αγάπη του για τα σπορ αυτοκίνητα ή ορισμένες διατυπωμένες δημόσια απόψεις του τον ξεχωρίζουν από διακριτικές παρουσίες όπως οι Σουντάρ Πιτσάι (Google) και Σάτια Ναντέλα (Microsoft).

Επί μακρόν, ο Τζένσεν Χουάνγκ έμεινε μακριά από κάθε πολιτική τοποθέτηση. Αντίθετα με τους Ίλον Μάσκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ήταν απών από την τελετή της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο 2025. Αλλά έκτοτε έχουν έρθει κοντά και έχει γίνει άτυπος σύμβουλός του σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μαζί με τους άλλους καθοδηγητές της AI, τον συνόδευσε στην επίσκεψή του στην Κίνα την περασμένη άνοιξη.

Αυτή η προσέγγιση στον Τραμπ τροφοδότησε τις ανησυχίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη στενή του σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι είναι πράκτορας του Πεκίνου και ότι διοχέτευσε παράνομα στην Κίνα, μέσω της εταιρείας της με έδρα τη Σιγκαπούρη, προηγμένα τσιπ AI της Nvidia.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ





